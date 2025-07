Reincidente por tráfico é preso com quase 3 toneladas de maconha no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um caminhoneiro, de 37 anos, com quase três toneladas de maconha na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, no interior de São Paulo, no domingo (27). Após consulta nos sistemas de inteligência, a equipe descobriu que o suspeito é reincidente criminal, com prisão anterior por tráfico de drogas.

Os militares realizavam fiscalização na região, quando abordaram um caminhão com placas do Paraguai tracionando um semi-reboque. Durante a vistoria, eles descobriram um fundo falso que escondia as drogas.

Foram apreendidos mais de três mil tabletes de maconha, que totalizaram 2,9 toneladas. O veículo e os entorpecentes também foram recolhidos para a perícia.

O caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à sede da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.