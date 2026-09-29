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Saiba como ter acesso ao e-SMS que permite pessoas surdas acionarem serviços de emergência por mensagem de texto

Serviço possibilita contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros sem ligação telefônica

29/09/2026 06h36
Por: Redação Fonte: Secom SP
Centro de Operações da Polícia Militar (Copom)
Centro de Operações da Polícia Militar (Copom)

Pessoas surdas, com deficiência auditiva ou de fala contam com o e-SMS para solicitar atendimento de emergência no estado de São Paulo. O serviço oferece uma alternativa acessível à ligação telefônica em situações que exigem socorro.

Por meio do sistema, é possível entrar em contato por mensagem de texto com a Polícia Militar, pelo 190, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Para utilizar o serviço, é necessário realizar previamente o cadastro em um batalhão da Polícia Militar.

Como se cadastrar

A pessoa interessada que atenda aos requisitos deve comparecer pessoalmente a um Batalhão da Polícia Militar. Todos os Batalhões estão habilitados para realizar o cadastro do interessado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

O procedimento é rápido, sendo necessário apresentar documento de identificação pessoal e o número de telefone ao policial militar que realizará o cadastro. Terminado o cadastro, a pessoa já estará apta a utilizar o serviço de chamadas de emergência do número 190, via mensagem de texto enviada a partir de um telefone celular.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) dispõe de uma cabine específica para recebimento das chamadas via e-SMS. “O e-SMS amplia o acesso aos serviços de emergência e garante que pessoas surdas, com deficiência auditiva ou de fala possam acionar a Polícia Militar de forma direta e segura. No Copom, há uma estrutura específica para o recebimento dessas mensagens, chamada Cabine PcD, que permite que a ocorrência seja registrada e encaminhada para atendimento operacional”, destaca o coronel Carlos Alexandre Marques, chefe do Copom.

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