Poupatempo Móvel realiza atendimentos em Bofete e Guatapará

Para solicitar a CIN, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Poupatempo Móvel iniciou nesta segunda-feira (28) os atendimentos em Bofete e Guatapará. As unidades ficam nas duas cidades até sábado (3) e oferecem solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviços relacionados a veículos e habilitação e orientações sobre os canais digitais do Poupatempo.

Em Bofete, o atendimento é realizado na Praça da Matriz, 191. Já em Guatapará, a unidade está na Praça São Pedro. O funcionamento é das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h no sábado. Não é necessário agendamento.

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Para solicitar a CIN, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada. O documento utiliza o CPF como número único de identificação.

Desde outubro de 2025, o Poupatempo Móvel já registrou mais de 100 mil atendimentos em diferentes municípios paulistas. A operação é realizada pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Serviço

Bofete

Data: até 3 de outubro

Local: Praça da Matriz, 191

Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; sábado, das 9h às 13h

Guatapará

Data: até 3 de outubro

Local: Praça São Pedro

Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; sábado, das 9h às 13h

Atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.