Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia

Escolhido pessoalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas de Rondônia no Senado, Bruno Scheid (PL) assume o protagonismo da direita no estado ao liderar, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o ato “Fora Moraes”.

A mobilização será realizada no domingo (27), às 10h30, na Beira Rio Cultural, em Ji-Paraná. Bruno convocou apoiadores dos 52 municípios para uma demonstração de força em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e da anistia aos condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro.

A presença de Nikolas, um dos parlamentares mais influentes e populares do Brasil, amplia a repercussão nacional do movimento e reforça a posição ocupada por Bruno na direita rondoniense. O deputado mineiro deixará sua própria campanha para participar do ato em Rondônia, o último compromisso eleitoral que realizará fora de Minas Gerais antes da votação.

A mobilização em Ji-Paraná também dá continuidade à atuação conjunta entre os dois. Bruno participou de um ato semelhante realizado no Amapá, também ao lado de Nikolas Ferreira, levando para fora de Rondônia a defesa das mesmas bandeiras que agora serão apresentadas aos rondonienses.

“Eu começo no domingo uma caminhada rumo ao impeachment de Alexandre de Moraes, ao lado de Nikolas Ferreira, em Ji-Paraná, minha cidade. Convoco os 52 municípios de Rondônia”, declarou Bruno.

Bruno não apenas defende as bandeiras conservadoras: chama a responsabilidade, organiza a mobilização e coloca Rondônia no centro do debate nacional. A iniciativa marca uma diferença clara entre quem se apresenta como direita apenas no discurso e quem está disposto a enfrentar, publicamente, as pautas mais difíceis do país.

“Tem muita gente dizendo que é de direita, que é isso, que é aquilo. Está sentada em cadeira pública e nada fez pelos presos do 8 de janeiro”, afirmou.

Nikolas também destacou o peso da eleição para o Senado. Segundo ele, os dois nomes escolhidos pelos rondonienses terão mandato de oito anos e participação direta nas decisões envolvendo pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“São dois votos que você vai dar em segundos, mas que vão durar oito anos”, alertou Nikolas.

Ao anunciar sua presença, o deputado chamou os 52 municípios para a mobilização e afirmou que Rondônia precisa mandar uma mensagem para todo o Brasil. Nikolas também já ressaltou publicamente a confiança depositada por Bolsonaro em Bruno.

“Se Bolsonaro confia, a gente confia também.”

A escolha de Bolsonaro, o reconhecimento de Nikolas e a liderança do “Fora Moraes” consolidam Bruno como o nome que reúne as principais forças e bandeiras da direita rondoniense. Enquanto outros tentam ocupar esse espaço durante o período eleitoral, Bruno chega ao momento decisivo da campanha respaldado pelas maiores lideranças conservadoras do país e comandando a mobilização dentro do estado.

No domingo, Ji-Paraná será o ponto de encontro da direita de Rondônia. Ao lado de Nikolas Ferreira, Bruno Scheid pretende mostrar ao país que os rondonienses não aceitarão silêncio, omissão ou direita de ocasião.