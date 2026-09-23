Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Cidades Porto Velho - RO

Estrada das Granjas avança com pavimentação e transforma acesso no Nova Esperança

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está avançando com a pavimentação da Estrada das Granja...

23/09/2026 12h24
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação
Obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está avançando com a pavimentação da Estrada das Granjas, no bairro Nova Esperança.

A via, que por muitos anos enfrentou problemas com lama durante o período chuvoso e poeira na estiagem, está passando por uma transformação que visa melhorar a mobilidade e a rotina dos moradores da região.

Ao todo, são aproximadamente 2 quilômetros de asfalto.

Antes da aplicação da pavimentação, a estrada recebeu serviços de preparação da base e nivelamento do terreno, etapas fundamentais para garantir melhores condições para a execução do pavimento.

Atualmente, a obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação.

Antes da pavimentação, a estrada passou por preparação da base e nivelamento do terreno, garantindo melhores condições para a execução do pavimento

Com a conclusão dos serviços, moradores e demais pessoas que utilizam a via diariamente terão um acesso mais seguro e adequado.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a obra representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura da capital.

A pavimentação da Estrada das Granjas integra as ações da Prefeitura de Porto Velho para ampliar e melhorar a infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população.

Com quase 2 quilômetros de asfalto, a via passa a ganhar uma nova realidade, deixando para trás as dificuldades provocadas pelas condições da via e avançando para um acesso mais estruturado no bairro Nova Esperança.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capital
Porto Velho - RO Ação educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentos
Porto Velho - RO Acidentes com motocicletas ampliam demanda por atendimentos do SAMU
Porto Velho - RO Bike Tour vai percorrer pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)
Porto Velho - RO Após mais um ano de serviços, Prefeitura avança em limpeza em Porto Velho
Porto Velho - RO Prazo para declaração do ITR 2026 termina em 30 de setembro
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias