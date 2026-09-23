Estrada das Granjas avança com pavimentação e transforma acesso no Nova Esperança

Obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está avançando com a pavimentação da Estrada das Granjas, no bairro Nova Esperança.

A via, que por muitos anos enfrentou problemas com lama durante o período chuvoso e poeira na estiagem, está passando por uma transformação que visa melhorar a mobilidade e a rotina dos moradores da região.

Ao todo, são aproximadamente 2 quilômetros de asfalto.

Antes da aplicação da pavimentação, a estrada recebeu serviços de preparação da base e nivelamento do terreno, etapas fundamentais para garantir melhores condições para a execução do pavimento.

Atualmente, a obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação.

Antes da pavimentação, a estrada passou por preparação da base e nivelamento do terreno, garantindo melhores condições para a execução do pavimento

Com a conclusão dos serviços, moradores e demais pessoas que utilizam a via diariamente terão um acesso mais seguro e adequado.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a obra representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura da capital.

A pavimentação da Estrada das Granjas integra as ações da Prefeitura de Porto Velho para ampliar e melhorar a infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população.

Com quase 2 quilômetros de asfalto, a via passa a ganhar uma nova realidade, deixando para trás as dificuldades provocadas pelas condições da via e avançando para um acesso mais estruturado no bairro Nova Esperança.

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Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)