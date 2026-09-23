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Litoral da Bahia concentra festas de Réveillon 2027

Programação da virada reúne eventos em Boipeba, Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba, Ituberá e Comandatuba. A Bahia Terra Turismo analisa o perfil de cada destino e a logística de deslocamento no período de maior demanda do verão baiano

23/09/2026 12h56
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Pixabay/soel84
Pixabay/soel84

A virada de 2026 para 2027 terá programação distribuída por diferentes trechos do litoral baiano, com festas confirmadas em Boipeba, Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba, Ituberá e na Ilha de Comandatuba. Os eventos começam em 26 de dezembro de 2026 e seguem até os primeiros dias de janeiro, em formatos que variam entre celebrações de praia, festivais de música eletrônica e programações de resort.

Na Ilha de Boipeba, o Réveillon Alma ocupa a praia da Cueira com cinco noites de shows entre 27 e 31 de dezembro. Em Praia do Forte, a festa acontece nas ruínas do Castelo Garcia d'Ávila, em três datas, com apresentações de Léo Santana, Wesley Safadão e Bell Marques. Na Praia de Itacimirim, o Réveillon Destino reúne seis noites de programação, enquanto Guarajuba concentra atrações entre 31 de dezembro e 2 de janeiro.

Ituberá recebe nova edição do Universo Paralello, na Praia do Pratigi, com nove dias de festival entre 27 de dezembro de 2026 e 4 de janeiro de 2027, voltado à música eletrônica e a vivências de cultura alternativa. Já a Ilha de Comandatuba, em Una, tem programação de resort em regime all inclusive, com atividades de lazer concentradas na última semana do ano e nos primeiros dias de janeiro.

O calendário de fim de ano chega em um momento de expansão do setor no estado. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as atividades turísticas na Bahia acumulam alta de 5,9% em 2026, enquanto o país registra retração de 1%. Em julho, o avanço baiano chegou a 18,6% na comparação com o mesmo mês de 2025, o maior índice entre os estados.

Para Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, a variedade de formatos ajuda a explicar a distribuição do fluxo entre os destinos. "A Bahia oferece Réveillons para diferentes perfis de turistas. Boipeba combina natureza, exclusividade e uma experiência mais imersiva; Praia do Forte e Guarajuba unem grandes festas, praia e estrutura; o Universo Paralello tem uma proposta voltada à música eletrônica e à cultura alternativa", afirma.

De acordo com ele, Itacimirim tem como atração o Réveillon Destino, e Comandatuba oferece uma experiência completa de resort, com conforto, lazer e all inclusive. O executivo acrescenta que a escolha passa principalmente pelo perfil do viajante e pelo tipo de experiência que ele busca para começar o ano.

O movimento gerado pelas celebrações também se distribui por outros elos da cadeia turística. "As grandes festas de Réveillon têm um impacto direto na movimentação turística da Bahia, aumentando a procura por hospedagem, transfers, passeios, restaurantes e outros serviços. Além de atrair visitantes, esses eventos ajudam a prolongar a permanência do turista e movimentam toda a cadeia do turismo nos destinos", avalia Pedreira.

Deslocamentos em período de alta demanda

A concentração de público em poucos dias altera a dinâmica dos traslados entre aeroporto, hospedagem e locais de festa. "O planejamento dos deslocamentos é fundamental, principalmente porque o Réveillon concentra um grande volume de turistas. É importante considerar distância, tempo de viagem, condições das estradas, horários de chegada e saída e, principalmente, reservar transfers e transportes com antecedência. Em destinos como Boipeba e Comandatuba, que envolvem trechos marítimos, o planejamento precisa ser ainda mais cuidadoso", explica o CEO.

A operação varia conforme o destino escolhido. O executivo detalha que, no Litoral Norte, em Praia do Forte, Itacimirim e Guarajuba, predomina o transfer privativo entre o aeroporto ou o hotel em Salvador e a hospedagem, com horários definidos previamente. Boipeba exige organização maior por envolver trecho marítimo, com a possibilidade de lancha rápida direta de Salvador ou de alternativas que combinam automóvel e embarcação, inclusive via Morro de São Paulo. Para Comandatuba, por ser um destino mais distante e com acesso específico, os trechos terrestre e marítimo ou aéreo também precisam ser organizados de acordo com a programação da viagem.

O porta-voz orienta que a montagem do roteiro comece antes do embarque. "Para quem pretende passar o Réveillon na Bahia, o principal cuidado é planejar a viagem com antecedência, principalmente por se tratar de um período de alta demanda", aconselha. Ele observa que destinos com trechos marítimos exigem atenção redobrada na conexão entre deslocamentos terrestres e embarcações e que, para quem segue por Morro de São Paulo, é preciso considerar previamente os horários do catamarã, além dos demais trajetos até o destino final.

Entre os destinos do Litoral Norte, o percurso tende a ser mais direto. "Destinos como Praia do Forte, Itacimirim e Guarajuba, que podem ser acessados diretamente por carro, têm uma logística mais simples e tranquila", pontua Pedreira. Ainda assim, segundo ele, transfers e deslocamentos não devem ficar para a última hora, já que a procura aumenta de forma acentuada na virada do ano e a reserva antecipada traz mais segurança e tranquilidade ao viajante.

A recomendação da agência é organizar todas as etapas antes do embarque, do aeroporto ao retorno, passando por transfer, travessia e hospedagem, de modo que os horários fiquem conectados e reduzam a chance de imprevistos em um intervalo de demanda concentrada. Esse encadeamento ganha peso em trajetos que dependem de embarcações, cujos horários são limitados e sujeitos às condições do mar.

A programação distribuída entre ilhas, praias do Litoral Norte e resorts amplia as alternativas para quem pretende passar a virada na Bahia e coloca o planejamento logístico no centro da organização da viagem. Em um período de alta temporada, a articulação antecipada entre transporte, hospedagem e ingressos define boa parte da experiência do visitante.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com/transfer

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