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Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes mantém videocast

Videocast reúne entrevistas, coberturas e registros de eventos em Brasília, Goiânia, São Paulo e região, com conteúdo publicado nas plataformas digitais do programa.

23/09/2026 10h21
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Evelyn Silva/Divulgação
Evelyn Silva/Divulgação

O jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes) mantém uma cobertura em reportagem e de conteúdos criativos em eventos nas diferentes cidades brasileiras. No perfil oficial do videocast Papo com Eldo, no Instagram, são mais de 635 publicações e mais de 33 mil seguidores, com registros produzidos em Brasília, Goiânia, São Paulo e região.

A atuação reúne conteúdos em formatos de vídeo, entrevistas, reportagens e registros presenciais. Entre as pautas estão eventos de tecnologia, inovação, turismo, cultura, gastronomia, entretenimento, negócios, empreendedorismo e economia criativa.

Em Brasília, a produção acompanha parte da agenda de eventos da capital federal, com registros de lançamentos, festivais, feiras, congressos, inaugurações e encontros de diferentes segmentos. As publicações são distribuídas principalmente por meio das redes sociais do programa.

O portfólio também inclui trabalhos realizados em Goiânia e São Paulo, ampliando a área geográfica das coberturas. Os conteúdos publicados registram a participação de convidados, organizadores, artistas, empreendedores e representantes de diferentes setores.

O Papo com Eldo utiliza o formato de podcast e videocast, além de conteúdos específicos para plataformas digitais. O perfil oficial @PapoComEldoTV concentra parte desse material e apresenta registros de eventos realizados em diferentes localidades.

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