Cuidados simples ajudam motociclistas a reduzir riscos no trânsito

Capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro

Capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro

No trânsito, uma pequena distração pode mudar uma história. Para quem percorre diariamente as ruas e avenidas de Porto Velho sobre duas rodas, atenção, prudência e equipamentos adequados são aliados importantes para chegar ao destino com segurança.

Além de respeitar os limites de velocidade, a sinalização e as regras de circulação, o motociclista precisa manter distância segura dos demais veículos, sinalizar previamente as manobras, evitar ultrapassagens arriscadas e nunca utilizar o celular durante a condução. Também é importante verificar regularmente pneus, freios, farol e demais itens da motocicleta. Os órgãos de trânsito recomendam ainda atenção especial à visibilidade do motociclista pelos demais condutores.

O capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro. O equipamento deve ser certificado, estar em boas condições e permanecer corretamente preso à cabeça pela cinta jugular e pelo engate. Durante a circulação, a viseira deve proteger os olhos.

Atenção, prudência e equipamentos adequados são aliados importantes para chegar ao destino com segurança

Outro cuidado está nos pés. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe dirigir utilizando calçado que não se firme nos pés ou que prejudique o uso dos comandos, como chinelos sem fixação no calcanhar. Para aumentar a proteção em uma eventual queda, a recomendação dos órgãos de segurança viária é utilizar calçado fechado e resistente. Luvas, calças de tecido resistente e jaquetas também oferecem proteção adicional ao motociclista.

Para o secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, a segurança começa nas escolhas feitas antes mesmo de colocar a motocicleta em movimento.

A orientação aos motociclistas também esteve presente nas ações realizadas pela Prefeitura de Porto Velho durante a Semana Nacional de Trânsito. Por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), foram entregues 600 capacetes e antenas corta-pipa, acompanhados de orientações sobre prevenção de acidentes e pilotagem segura.

As antenas corta-pipa funcionam como uma proteção adicional contra linhas que possam atravessar o caminho do motociclista, especialmente aquelas com materiais cortantes. A própria Prefeitura já recomenda o uso do equipamento como medida preventiva.

Para o prefeito Léo Moraes, as ações educativas precisam caminhar junto com a responsabilidade de cada pessoa no trânsito.“Entregar equipamentos é importante, mas queremos principalmente ampliar a conscientização. Quem utiliza a motocicleta todos os dias precisa estar protegido e atento, assim como todos os outros condutores precisam respeitar quem está sobre duas rodas. Um trânsito mais seguro depende das escolhas de cada um”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Hellon Luiz/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)