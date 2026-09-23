Casarão dos Ingleses será ponto de encontro no aniversário de Porto Velho

A Prefeitura revitaliza esse espaço histórico para devolvê-lo à população no aniversário de 112 anos de Porto Velho

Com o passar do tempo, o patrimônio histórico foi deixado de lado. Abandonado e exposto à ação do tempo, furtos e vandalismo, o casarão chegou a um cenário distante daquele vivido em seus períodos de maior movimentação.

Agora, essa história começa a ganhar novos capítulos. A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU/RO) e a Santo Antônio Energia, trabalha na revitalização do espaço, que deverá ser entregue à população como parte das ações em comemoração aos 112 anos da capital.

“Desde o ano passado, a Prefeitura iniciou as tratativas para a revitalização desse espaço. Estamos trabalhando com toda força para devolver esse patrimônio à população. É uma forma de valorizar aqueles que contribuíram para a construção da nossa história e resgatar um lugar que tem grande importância para todos nós”,afirmou.

Resgate histórico

A revitalização do Casarão dos Ingleses também está integrada às ações de recuperação do complexo histórico de Santo Antônio. Os trilhos da região passam por manutenção para receber o passeio de Kalamazoo, uma atração que pretende aproximar moradores e visitantes da história do local.

“Será um pequeno bonde, com capacidade para transportar até dez pessoas por vez, em um percurso de aproximadamente um quilômetro, saindo do Casarão dos Ingleses até a Igreja de Santo Antônio”,explicou o secretário.

Mais do que recuperar uma estrutura antiga, a iniciativa representa a oportunidade de devolver à população um espaço que faz parte da memória de Porto Velho. Aos poucos, o município promove a conexão entre passado e presente, preservando suas raízes para que a história continue fazendo parte do futuro da capital.

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Texto: Letícia Regis

Foto: Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)