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Cidades Porto Velho - RO

Saiba como acessar os serviços de saúde pelo PVH+

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que reunir essas informações ajuda a população a encontrar os serviços e saber como buscar...

23/09/2026 10h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Mais praticidade para cuidar da saúde! Pelo PVH+, você consulta resultados de exames e encontra orientações sobre consultas
Mais praticidade para cuidar da saúde! Pelo PVH+, você consulta resultados de exames e encontra orientações sobre consultas

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que reunir essas informações ajuda a população a encontrar os serviços e saber como buscar atendimento.

Para consultar, o cidadão deve localizar a opção “Consultar resultado de exames laboratoriais”, na área de exames, e selecionar “Acessar Serviço”. O acesso direciona ao sistema Meu Exame, onde o usuário deve entrar com seu cadastro ou realizar o primeiro cadastro, conforme as orientações da página.

Após entrar, é necessário localizar a requisição e a data correspondentes ao comprovante entregue pela unidade de saúde. Ao lado da data, a opção de download, identificada por uma seta para baixo, permite baixar o resultado.

Quem precisar retirar o documento presencialmente pode procurar o LAM ou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com Cartão SUS e documento com foto.

ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO

Além dos exames, a plataforma apresenta informações sobre como solicitar consulta médica na UBS, atendimento odontológico, consultas com especialistas e medicamentos da Farmácia Básica.

Cada serviço possui uma forma de acesso. Algumas opções direcionam para ferramentas online; outras informam onde o cidadão deve comparecer e o que precisa apresentar. Por isso, é importante ler as instruções do atendimento escolhido.

Na opção sobre posição na fila de espera para consultas ou exames, por exemplo, a orientação é procurar o setor de regulação da UBS solicitante, levando Cartão SUS e documento com foto.

Ao falar sobre o PVH+ , o prefeito Léo Moraes destacou a importância de facilitar o acesso da população aos serviços municipais.

“Nosso compromisso é facilitar a vida das pessoas. O PVH+ coloca a Prefeitura na palma da mão do cidadão.”

Os serviços e as orientações podem ser consultados no aplicativo ou pelo portal PVH+ .

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Helen Paiva

Fotos:Arquivo / Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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