Saiba como acessar os serviços de saúde pelo PVH+

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Porto Velho, RO
A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que reunir essas informações ajuda a população a encontrar os serviços e saber como buscar atendimento.
Para consultar, o cidadão deve localizar a opção “Consultar resultado de exames laboratoriais”, na área de exames, e selecionar “Acessar Serviço”. O acesso direciona ao sistema Meu Exame, onde o usuário deve entrar com seu cadastro ou realizar o primeiro cadastro, conforme as orientações da página.
Após entrar, é necessário localizar a requisição e a data correspondentes ao comprovante entregue pela unidade de saúde. Ao lado da data, a opção de download, identificada por uma seta para baixo, permite baixar o resultado.
Quem precisar retirar o documento presencialmente pode procurar o LAM ou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com Cartão SUS e documento com foto.
ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO
Além dos exames, a plataforma apresenta informações sobre como solicitar consulta médica na UBS, atendimento odontológico, consultas com especialistas e medicamentos da Farmácia Básica.
Cada serviço possui uma forma de acesso. Algumas opções direcionam para ferramentas online; outras informam onde o cidadão deve comparecer e o que precisa apresentar. Por isso, é importante ler as instruções do atendimento escolhido.
Na opção sobre posição na fila de espera para consultas ou exames, por exemplo, a orientação é procurar o setor de regulação da UBS solicitante, levando Cartão SUS e documento com foto.
Ao falar sobre o PVH+ , o prefeito Léo Moraes destacou a importância de facilitar o acesso da população aos serviços municipais.
“Nosso compromisso é facilitar a vida das pessoas. O PVH+ coloca a Prefeitura na palma da mão do cidadão.”
Os serviços e as orientações podem ser consultados no aplicativo ou pelo portal PVH+ .
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Texto:Helen Paiva
Fotos:Arquivo / Secom
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
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