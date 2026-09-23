Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Cidades Porto Velho - RO

Mais de mil vagas estarão disponíveis no Feirão de Emprego

Seleções e entrevistas acontecem neste sábado (26), das 8h às 17h, na Escola PadrãoQuem está desempregado, busca o primeiro emprego ou pretende enc...

23/09/2026 10h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Seleções e entrevistas acontecem neste sábado (26), das 8h às 17h, na Escola Padrão

Quem está desempregado, busca o primeiro emprego ou pretende encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho terá um espaço para se conectar diretamente com empresas de Porto Velho. Neste sábado (26), a segunda edição do Feirão de Emprego reunirá mais de 100 empresas e a expectativa de oferta superior a mil vagas.

Para o secretário Raimundo Alencar, o Feirão amplia o acesso às oportunidades e fortalece a conexão entre trabalhadores e empresas

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e do Sine Municipal, o evento será realizado das 8h às 17h, na Escola Padrão, localizada na avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã.

As oportunidades contemplarão diferentes áreas e perfis profissionais, incluindo trabalhadores com experiência, pessoas em busca do primeiro emprego, jovens aprendizes, estagiários, pessoas com deficiência (PCD) e trabalhadores com mais de 50 anos.

“Queremos aproximar quem está procurando uma oportunidade das empresas que precisam contratar. O Feirão também tem uma função econômica importante, porque facilita o preenchimento das vagas e contribui com as empresas que atuam no município”, afirmou o secretário da Semdec, Raimundo Alencar.

ENTREVISTAS E SELEÇÃO

As empresas participantes estarão com suas equipes de Recursos Humanos no local, permitindo a análise dos perfis e a realização de entrevistas. Dependendo do processo de cada empregador, o candidato poderá avançar na seleção e até mesmo sair do Feirão com a contratação encaminhada.

Segundo o diretor do Sine Municipal, Vinicius Gonzato, o Feirão amplia o acesso às vagas e ajuda a aproximar profissionais das empresas

Também haverá suporte técnico, inclusive com profissionais para orientar trabalhadores sobre perfil, competências e possibilidades de encaminhamento.

“O objetivo é facilitar esse encontro entre trabalhador e empresa. Teremos oportunidades para diferentes perfis e uma equipe preparada para orientar quem precisar durante todo o processo”, explicou o diretor do Sine Municipal, Vinicius Gonzato.

CADASTRO E CURRÍCULO

Para agilizar o atendimento, a orientação é realizar antecipadamente o pré-cadastro pelo PVH+ . O cadastro prévio, entretanto, não é obrigatório: quem não conseguir fazê-lo poderá receber orientação e realizar o procedimento durante o evento.

Quem não possui currículo também poderá participar. Uma equipe do Sine Municipal estará disponível para auxiliar na elaboração e impressão do documento, considerando as experiências e competências de cada candidato.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa busca ampliar o acesso às oportunidades existentes na própria cidade. “Temos empresas procurando trabalhadores e pessoas procurando emprego. O Feirão cria essa conexão em um único espaço, com orientação e oportunidade para quem busca começar, voltar ao mercado ou encontrar um novo caminho profissional”, afirmou.

SERVIÇO

O segundo Feirão de Emprego acontece no sábado, 26 de setembro, das 8h às 17h, de forma ininterrupta, na Escola Padrão, avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã.

Empresas interessadas em participar também podem entrar em contato com a organização pelo WhatsApp (69) 98473-8546.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Jhon Silva

Fotos:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capital
Porto Velho - RO Ação educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentos
Porto Velho - RO Acidentes com motocicletas ampliam demanda por atendimentos do SAMU
Porto Velho - RO Bike Tour vai percorrer pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)
Porto Velho - RO Após mais um ano de serviços, Prefeitura avança em limpeza em Porto Velho
Porto Velho - RO Prazo para declaração do ITR 2026 termina em 30 de setembro
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
35°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 40°

40° Sensação
2.06 km/h Vento
49% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias