Mais de mil vagas estarão disponíveis no Feirão de Emprego

Quem está desempregado, busca o primeiro emprego ou pretende encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho terá um espaço para se conectar diretamente com empresas de Porto Velho. Neste sábado (26), a segunda edição do Feirão de Emprego reunirá mais de 100 empresas e a expectativa de oferta superior a mil vagas.

Para o secretário Raimundo Alencar, o Feirão amplia o acesso às oportunidades e fortalece a conexão entre trabalhadores e empresas

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e do Sine Municipal, o evento será realizado das 8h às 17h, na Escola Padrão, localizada na avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã.

As oportunidades contemplarão diferentes áreas e perfis profissionais, incluindo trabalhadores com experiência, pessoas em busca do primeiro emprego, jovens aprendizes, estagiários, pessoas com deficiência (PCD) e trabalhadores com mais de 50 anos.

“Queremos aproximar quem está procurando uma oportunidade das empresas que precisam contratar. O Feirão também tem uma função econômica importante, porque facilita o preenchimento das vagas e contribui com as empresas que atuam no município”, afirmou o secretário da Semdec, Raimundo Alencar.

ENTREVISTAS E SELEÇÃO

As empresas participantes estarão com suas equipes de Recursos Humanos no local, permitindo a análise dos perfis e a realização de entrevistas. Dependendo do processo de cada empregador, o candidato poderá avançar na seleção e até mesmo sair do Feirão com a contratação encaminhada.

Segundo o diretor do Sine Municipal, Vinicius Gonzato, o Feirão amplia o acesso às vagas e ajuda a aproximar profissionais das empresas

Também haverá suporte técnico, inclusive com profissionais para orientar trabalhadores sobre perfil, competências e possibilidades de encaminhamento.

“O objetivo é facilitar esse encontro entre trabalhador e empresa. Teremos oportunidades para diferentes perfis e uma equipe preparada para orientar quem precisar durante todo o processo”, explicou o diretor do Sine Municipal, Vinicius Gonzato.

CADASTRO E CURRÍCULO

Para agilizar o atendimento, a orientação é realizar antecipadamente o pré-cadastro pelo PVH+ . O cadastro prévio, entretanto, não é obrigatório: quem não conseguir fazê-lo poderá receber orientação e realizar o procedimento durante o evento.

Quem não possui currículo também poderá participar. Uma equipe do Sine Municipal estará disponível para auxiliar na elaboração e impressão do documento, considerando as experiências e competências de cada candidato.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa busca ampliar o acesso às oportunidades existentes na própria cidade. “Temos empresas procurando trabalhadores e pessoas procurando emprego. O Feirão cria essa conexão em um único espaço, com orientação e oportunidade para quem busca começar, voltar ao mercado ou encontrar um novo caminho profissional”, afirmou.

SERVIÇO

O segundo Feirão de Emprego acontece no sábado, 26 de setembro, das 8h às 17h, de forma ininterrupta, na Escola Padrão, avenida Amazonas, nº 6.363, bairro Cuniã.

Empresas interessadas em participar também podem entrar em contato com a organização pelo WhatsApp (69) 98473-8546.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Jhon Silva

Fotos:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)