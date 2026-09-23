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Prefeitura mantém frentes de trabalho diárias em ruas, bairros e espaços públicos

Serviços realizados pela Sesb contribuem para manter ruas, bairros e espaços públicos mais organizados Trabalho percorre diferentes regiõesAntes me...

23/09/2026 11h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Trabalho percorre diferentes regiões
Trabalho percorre diferentes regiões
Serviços realizados pela Sesb contribuem para manter ruas, bairros e espaços públicos mais organizados

Trabalho percorre diferentes regiões

Antes mesmo que a cidade comece a funcionar, equipes já estão nas ruas. Enquanto muitos moradores iniciam a rotina de trabalho, estudos e compromissos, equipes da Prefeitura de Porto Velho atuam em diferentes pontos da capital para cuidar de espaços que fazem parte do dia a dia da população.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), são mantidas frentes de trabalho diárias voltadas à limpeza, roçagem, capina, recolhimento de resíduos e manutenção de áreas públicas. O trabalho percorre diferentes regiões e segue uma programação de atendimento para que os serviços cheguem aos locais que mais precisam.

Mais do que deixar a cidade visualmente organizada, a limpeza contribui para uma Porto Velho mais agradável, segura e preparada para receber seus moradores. Ruas, praças, canteiros e demais espaços públicos bem cuidados também ajudam a preservar o patrimônio coletivo e melhorar a convivência.

Para o prefeito Léo Moraes, manter a cidade limpa é uma responsabilidade que envolve tanto o poder público quanto a população.

Trabalho de limpeza urbana acontece de forma contínua e é organizado de acordo com o cronograma estabelecido pelas equipes da Sesb

“É importante que a Prefeitura faça a sua parte, mantendo os serviços de limpeza funcionando e chegando aos bairros. Mas esse cuidado não termina quando a equipe vai embora. A população também tem um papel fundamental na preservação desses espaços, evitando o descarte irregular e ajudando a cuidar da cidade que é de todos nós”.

Serviço contínuo

O trabalho de limpeza urbana acontece de forma contínua e é organizado de acordo com o cronograma estabelecido pelas equipes da Sesb. Além dos atendimentos programados, as equipes também podem ser direcionadas para situações consideradas urgentes, a partir das solicitações feitas pela população.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a atuação segue durante todo o ano e busca atender as diferentes regiões da capital.

“Os serviços continuam de forma permanente, seguindo o cronograma de atendimento das nossas equipes. Ao mesmo tempo, quando recebemos uma solicitação de urgência da população, avaliamos a situação e fazemos o direcionamento necessário para que o atendimento aconteça. É um trabalho diário e que precisa estar próximo das necessidades de cada região”.

Cuidar da cidade é um trabalho que acontece todos os dias. De um lado, equipes que percorrem as ruas para garantir a manutenção dos espaços públicos. Do outro, moradores que podem contribuir com atitudes simples. Quando esse cuidado se transforma em compromisso coletivo, Porto Velho fica mais limpa, organizada e acolhedora para todos.

Texto:Letícia Regis

Foto: Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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