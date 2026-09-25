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Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade

Edital do governo para a futura gestão também prevê menos cirurgias ginecológicas e sessões de hemodiálise na unidade, que ampliou o acesso a tratamentos na região do Mamoré

25/09/2026 14h53
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

A gestão do Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo (HRGM) manifesta preocupação com as metas previstas pelo Governo de Rondônia no Edital 003/2026, que trata da futura administração da unidade. Na ortopedia, a previsão cai de 231 cirurgias por mês no contrato atual para 40 no edital. São 191 procedimentos a menos na meta mensal, uma redução de 82,7%.

Para a gestão, a mudança precisa ser avaliada à luz da demanda da região e dos serviços implantados desde a inauguração do hospital, em março de 2025. A oferta de cirurgias, UTI, exames e hemodiálise em Guajará-Mirim permite que pacientes recebam atendimento mais perto de casa e reduz a necessidade de viagens de centenas de quilômetros até Porto Velho.

Arte: Divulgação

A hemodiálise mostra o que isso representa para os moradores. Pacientes que precisam de sessões regulares passaram a contar com o tratamento na própria cidade. No edital, porém, a meta mensal do serviço diminui de 504 para 450 sessões.

As reduções alcançam outras áreas. A previsão de cirurgias ginecológicas passa de 120 para 60 por mês. Cirurgias gerais e urológicas, reunidas em uma meta de 238 procedimentos mensais no contrato atual, têm no edital metas separadas de 75 e 35, respectivamente, somando 110. A meta de saídas de pacientes da UTI adulto cai de 46 para 16 por mês. Esse indicador mede o fluxo de pacientes atendidos, não a quantidade de leitos.

Planejamento

O Edital 003/2026 prevê a escolha de uma Organização Social de Saúde (OSS) para assumir a futura gestão por meio de um contrato de gestão. Consultas médicas, exames laboratoriais, eletrocardiogramas, raios X e ultrassonografias continuam entre os serviços previstos para o hospital, mas deixam de ter as metas mensais específicas estabelecidas no contrato atual. Já a meta de tomografias aumenta de 165 para 500 exames por mês.

Arte: Divulgação

Segundo balanço divulgado pela atual gestora, o hospital realizou 69.657 exames entre março e dezembro de 2025. O volume ajuda a dimensionar a importância da unidade para a região: cada exame, cirurgia ou tratamento oferecido em Guajará-Mirim representa a possibilidade de resolver uma demanda de saúde sem deslocar o paciente à capital

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