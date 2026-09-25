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Política ELEIÇÕES

Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes

Grande reunião reuniu lideranças, parceiros e população no Salão de Eventos do Dilsinho.

25/09/2026 13h25
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

Mais uma grande demonstração de apoio marcou a caminhada do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, candidato à reeleição. Desta vez, o encontro aconteceu no Salão de Eventos do Dilsinho, em Vale do Paraíso, reunindo lideranças políticas e comunitárias, representantes de associações e entidades, amigos, parceiros e apoiadores do parlamentar.

Entre as lideranças presentes estavam o prefeito Charles Gomes, o vice-prefeito Luiz do Hotel, o presidente da Câmara Municipal, vereador Nicão, e os vereadores Professor Elson, Sapinho, Fabiana e Roseli. Também participaram o vice-prefeito de Theobroma, Edmilson, e o vereador de Ji-Paraná Lorenil Gomes, que compareceram ao evento para levar apoio à caminhada de Laerte.

Durante a reunião, o deputado conversou com a população sobre sua trajetória e apresentou algumas das principais ações desenvolvidas ao longo dos mandatos, reafirmando o compromisso de continuar trabalhando pelos municípios de Rondônia.

Laerte destacou sua atuação em áreas como infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além do incentivo ao esporte e à cultura e do apoio permanente às APAEs, projetos sociais e demais entidades que prestam serviços diretamente à população.

Saúde e setor produtivo entre as prioridades

Na saúde, Laerte relembrou ações que ajudaram a ampliar o atendimento de alta complexidade no interior de Rondônia, incluindo a implantação de UTIs neonatais, além da parceria construída com o Hospital de Amor e dos investimentos que contribuíram para a modernização da unidade e a implantação da estrutura destinada às cirurgias robóticas.

Parceiro das associações rurais, o parlamentar também falou sobre uma de suas principais bandeiras, o fortalecimento de quem vive e produz no campo. Por meio do mandato, Laerte tem apoiado associações com máquinas e implementos agrícolas, contribuindo para a agricultura familiar, aumentando a capacidade de produção e ajudando a movimentar a economia dos municípios.

A infraestrutura também esteve entre os assuntos abordados. O deputado destacou o trabalho voltado à melhoria de estradas e linhas vicinais, além da substituição de antigas pontes de madeira por tubos Armco, ações importantes principalmente para garantir melhores condições de tráfego e facilitar o escoamento da produção rural.

Ao final do encontro, Laerte fez um agradecimento especial ao prefeito Charles Gomes, a quem considera, além de um importante parceiro de trabalho, um grande amigo. O deputado ressaltou a confiança construída ao longo dos anos e agradeceu também ao vice-prefeito, vereadores, lideranças de associações e entidades e a todos que participaram da reunião.

“Vale do Paraíso sempre nos recebe com muito carinho. Tenho no Charles um grande amigo e parceiro, e sou muito grato pela confiança no nosso trabalho. Meu agradecimento também a todas as lideranças e a cada pessoa que esteve conosco. É essa confiança que nos dá ainda mais força para continuar trabalhando e buscando resultados para Vale do Paraíso e para Rondônia”, destacou Laerte Gomes. 

A grande mobilização reforçou mais uma vez a parceria construída por Laerte Gomes, 55.123, com as lideranças e a população de Vale do Paraíso e marcou mais uma etapa de sua caminhada pela reeleição à Assembleia Legislativa.

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