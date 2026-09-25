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EXPOLOG DAY conecta Norte, Nordeste e Sudeste em São Paulo

Empresários e executivos se reunirão em 1º de outubro de 2026, em São Paulo, para discutir rotas, investimentos e infraestrutura que conectam os polos logísticos do Norte, Nordeste e Sudeste. O EXPOLOG DAY apresenta agenda sobre portos, ferrovias,...

25/09/2026 13h25
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Expolog
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O EXPOLOG DAY São Paulo reúne empresários, investidores e executivos para debater novas rotas, projetos de infraestrutura e oportunidades de negócios entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O encontro ocorre em 1º de outubro de 2026, na capital paulista, e tem como objetivo aproximar o potencial econômico das regiões do Norte e do Nordeste dos principais centros empresariais do Sudeste.

Organizado sob o conceito "Norte, Nordeste e Sudeste em Movimento: Conexões que aproximam regiões, investimentos e mercados", o evento traz uma agenda que inclui discussões sobre portos, ferrovias, terminais, multimodalidade, comércio exterior, indústria, energia e tecnologia. A proposta central é facilitar a integração de polos logísticos e industriais, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais.

Participam do evento representantes de instituições financeiras, entre elas o Banco do Nordeste (BNB), representado por Eliane Brasil, Superintendente Estadual no Ceará. A presença do BNB reforça a divulgação das transformações e oportunidades surgidas no Nordeste, especialmente em infraestrutura, logística e produção.

Para 2027, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) disponibilizará R$ 60,9 bilhões, o maior volume histórico do fundo, destinados ao financiamento de atividades produtivas nos nove estados nordestinos, além de municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Esse recurso amplia as possibilidades de integração entre o Nordeste e o Sudeste.

Segundo dados do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), os custos logísticos brasileiros atingiram R$ 1,96 trilhão em 2025, equivalentes a 15,5% do PIB. O cenário evidencia a necessidade de buscar alternativas de abastecimento, distribuição e transporte, bem como a avaliação de novos mercados.

As oportunidades apontadas incluem expansão industrial, implantação de centros de distribuição, operações portuárias, armazenagem, transporte multimodal, agronegócio, energia, tecnologia logística, comércio interestadual e exportações. Enquanto o Sudeste concentra mercados, centros de decisão e investimentos, o Norte e o Nordeste oferecem ativos estratégicos em portos, ferrovias, energia, mineração e comércio exterior.

Enid Câmara de Vasconcelos, CEO da Prática Eventos, responsável pela realização da EXPOLOG, destaca que o objetivo é oferecer a empresas de produção, distribuição e comércio exterior uma visão objetiva dos movimentos em curso nas regiões Norte e Nordeste, possibilitando novas oportunidades de negócios.

A EXPOLOG – Feira Internacional de Logística, em sua 21ª edição, será realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2026, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O tema da edição será "Logística Inteligente: Multimodalidade, IA e Resiliência Geopolítica", com expectativa de gerar R$ 200 milhões em novos negócios.

O EXPOLOG DAY conta com apoio institucional da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) e da ABEOC Brasil, além do apoio do Grupo Tellescom. O evento reforça a estratégia de conectar os principais polos logísticos do país, criando um ambiente propício para o debate sobre rotas, investimentos e projetos que possam atender aos mercados nacional e internacional.

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