Sexta, 25 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesBolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto VelhoCidadesPrefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade GeralPrevisão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvensGeralPrevisão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firmePolíticaGestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
Sociedade Sociedade

Enamed 2026 avalia estudantes por competências clínicas

O Inep divulgou o gabarito preliminar do Enamed 2026, exame que substitui o Enade nos cursos de Medicina. Estruturado pela Matriz de Referência Comum (Portaria Inep nº 478/2025), o exame avalia 15 competências clínicas a partir de situações-proble...

25/09/2026 11h09
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação MedRoom
Divulgação MedRoom

No dia 15 de setembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito preliminar do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026, aplicado no domingo anterior (13) a estudantes de Medicina de todo o país, em substituição ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) nos cursos da área. O exame é estruturado a partir da Matriz de Referência Comum, definida pela Portaria Inep nº 478/2025, que organiza as 100 questões da prova em torno de sete áreas de formação, 21 domínios de conhecimento e 15 competências clínicas, entre elas: formulação de hipóteses diagnósticas, definição de planos propedêutico e terapêutico, interpretação de exames complementares e tomada de decisão em diferentes contextos assistenciais.

Diferentemente de um modelo tradicional baseado na recuperação isolada de conteúdo, a matriz do Enamed orienta a construção das questões a partir de situações-problema clínicas, exigindo que o estudante articule conhecimento teórico, raciocínio diagnóstico e julgamento clínico para responder a cada item.

Esse desenho dialoga diretamente com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina, atualizadas em 2025 pela Resolução CNE/CES nº 3, que passou a prever explicitamente a avaliação programática de competências como parte da formação médica no país. Na prática, o Enamed funciona como um dos primeiros instrumentos de aferição, em escala nacional, dessa mudança de paradigma na forma de avaliar o futuro profissional de saúde.

"O Enamed reflete um movimento que já vinha acontecendo dentro das instituições de ensino: sair de uma lógica de prova pontual, baseada em memorização, para uma avaliação que tenta capturar se o estudante consegue, de fato, tomar decisões clínicas seguras diante de um caso real. Isso exige repensar não só o que se ensina, mas como se avalia ao longo de toda a formação", afirma Carlos Eduardo Amaral, Gerente de Produto da MedRoom.

A mudança de modelo também reforça a importância de ferramentas formativas que permitam ao estudante exercitar o raciocínio clínico de forma estruturada e repetida ao longo do curso, e não apenas no momento da prova final. Esse princípio passa a ganhar peso institucional à medida que a avaliação por competências se consolida como diretriz nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sociedade EXPOLOG DAY conecta Norte, Nordeste e Sudeste em São Paulo
Sociedade Gisele Denys aponta indícios de bens ocultos no divórcio
Sociedade Médicos com múltiplos vínculos podem ter INSS a restituir
Sociedade Campanha alerta sobre o impacto das doenças hepáticas raras
Sociedade Nova lei portuguesa não muda direito à cidadania por sangue
Sociedade Webinário debate caminhos para investimentos sustentáveis
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
32°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 42°

38° Sensação
2.57 km/h Vento
62% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Domingo (27/09)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
4
Política - Há 6 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
5
Política - Há 7 dias atrás Marcos Rogério diz que Governo não é prêmio e defende gestão focada em soluções
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias