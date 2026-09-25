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Saiba como tirar o Cartão Fidelidade para obter desconto da passagem do transporte sobre trilhos

Descontos progressivo podem chegar a até R$ 0,72 por passagem

25/09/2026 11h51
Por: Redação Fonte: Secom SP
Para a solicitação, basta apresentar um documento de identificação e realizar o cadastro na hora. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Para a solicitação, basta apresentar um documento de identificação e realizar o cadastro na hora. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Passageiros que utilizam exclusivamente o transporte sobre trilhos podem se beneficiar do Cartão Fidelidade, que permite economia em suas viagens diárias. O cartão com desconto pode ser utilizado em todas as linhas de trem e metrô da Região Metropolitana de São Paulo.

Como solicitar o cartão

O bilhete pode ser adquirido no Posto Fidelidade de Atendimento, localizado na estação Sé, e no Posto Central de Atendimento da SPTrans, no Centro Histórico de São Paulo. Para a solicitação, basta apresentar um documento de identificação e realizar o cadastro na hora.

LEIA TAMBÉM: Metrô e Corpo de Bombeiros realizam simulados de evacuação e resgate na Linha 17-Ouro

O cartão pode ser recarregado nos postos de atendimento do Cartão Fidelidade e nas cabines de recarga do Bilhete Único localizadas em 32 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô e em 20 estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás. Para mais informações, acesse o site: https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/bilhetes-cartoes/cartao-fidelidade/ .

É possível carregar 8, 20 ou 50 viagens com descontos progressivos e, em vez de pagar os valores cheios de R$ 43,20, R$108 e R$ 270, respectivamente, o passageiro paga R$ 40, R$ 97,20 e R$234. Ou seja, quanto mais viagens no bilhete, maior a economia. O desconto por viagem pode chegar a até R$ 0,72.

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

Quando usado mais de uma vez em um curto período de tempo, há um intervalo que deve ser respeitado entre uma utilização e outra:

  • 10 minutos se o usuário embarcar na mesma linha e estação diferente do embarque anterior;
  • 20 minutos se o usuário embarcar na mesma linha e mesma estação do embarque anterior;
  • 20 minutos em estações integradas com a CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade ou TIC Trens.

Ao solicitar o bilhete é necessário pagar uma taxa única de R$ 2,00 e colocar uma recarga inicial equivalente ao número mínimo de viagens.

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