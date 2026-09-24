Sexta, 25 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesBolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto VelhoCidadesPrefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade GeralPrevisão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvensGeralPrevisão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firmePolíticaGestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
Geral Geral

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

24/09/2026 23h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.062 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

  • 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 19.736,75 cada
  • 5.065 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 552,38 cada

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (27), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvens
São Paulo Previsão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firme
São Paulo Centro Paula Souza abre inscrições para bolsas de intercâmbio cultural no exterior
São Paulo Feira de profissões da USP termina neste sábado (26)
São Paulo Saiba como tirar o Cartão Fidelidade para obter desconto da passagem do transporte sobre trilhos
São Paulo Guia ajuda a transformar áreas verdes de condomínios e loteamentos para conter enxurradas e reduzir o calor
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
32°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 42°

38° Sensação
2.57 km/h Vento
62% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Domingo (27/09)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
4
Política - Há 6 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
5
Política - Há 7 dias atrás Marcos Rogério diz que Governo não é prêmio e defende gestão focada em soluções
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias