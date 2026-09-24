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Atletismo abre finais do Paresp no Ícaro de Castro Mello

Disputas começam nesta sexta-feira (25), às 8h; entrada ao público é gratuita

24/09/2026 12h57
Por: Redação Fonte: Secom SP
As entradas para assistir à competição são gratuitas. Foto: Divulgação/Governo de SP.
As entradas para assistir à competição são gratuitas. Foto: Divulgação/Governo de SP.

Pela primeira vez em três anos, as finais dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) acontecem em duas sedes diferentes. As provas de atletismo acontecem na sexta-feira (25) e no sábado (26), no Estádio Ícaro de Castro Mello, e as de natação, no domingo (27), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB).

Após quatro seletivas regionais envolvendo as oito regiões esportivas do estado, 776 atletas de 69 municípios chegam à fase decisiva. No atletismo, estão confirmados 517 atletas (328 homens e 189 mulheres), e na natação 259 (158 homens e 97 mulheres).

A programação do atletismo na sexta acontece das 8h às 19h, com intervalo entre 11h30 e 15h, e no sábado das 8h às 18h, com a mesma janela de intervalo. Já na natação, as provas acontecem em dois períodos: da 8h às 13 e das 15h às 20h. A entrada ao público tanto no Estádio Ícaro de Castro Mello quanto no CTPB é gratuita.

Serviço:

Finais de atletismo
Quando: 25 e 26 de setembro, a partir das 8h
Onde: Estádio Ícaro de Castro Mello – Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera

Finais de natação
Quando: 27 de setembro, a partir das 8h
Onde: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani

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