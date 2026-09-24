IBRI promove curso sobre obrigações regulatórias

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Porto Velho, RO
O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) promove o curso "Obrigações Regulatórias das Companhias Abertas no Mercado de Capitais Brasileiro para RI", a partir de 1º de outubro de 2026, às 19h, no formato online. Com nove aulas e aproximadamente 18 horas de conteúdo, o curso é dirigido a diretores de Relações com Investidores, profissionais de RI, integrantes das áreas jurídicas e de governança corporativa, além de outros profissionais envolvidos no cumprimento dos deveres informacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3.
O curso combina o conhecimento técnico das normas com uma perspectiva prática sobre os desafios enfrentados pelas equipes responsáveis pela divulgação de informações e pelo relacionamento com o mercado. As aulas serão conduzidas por advogados do TozziniFreire, que atuam cotidianamente junto a companhias abertas e profissionais de RI, proporcionando uma visão aplicada dos temas. A abordagem prioriza as responsabilidades dos emissores e o papel das áreas jurídica e de RI na coordenação, revisão e suporte ao cumprimento das obrigações regulatórias.
Entre os assuntos previstos estão panorama regulatório das companhias abertas e o papel do RI; Formulário de Referência; demonstrações financeiras, ITR (Formulário de Informações Trimestrais) e DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas); Informe de Governança e informações ASG (Ambiental, Social e Governança); Assembleias Gerais; voto a distância; fatos relevantes e comunicados ao mercado; política de divulgação; negociação com valores mobiliários; recompra de ações; insider trading; janelas de bloqueio; sanções administrativas e riscos regulatórios.
A programação também confere atenção especial a temas estratégicos para o cotidiano dos profissionais de RI, como Assembleias Gerais, divulgações periódicas e regime de negociação com valores mobiliários.
Programação:
Serviço: Curso Obrigações Regulatórias das Companhias Abertas no Mercado de Capitais Brasileiro para o RI
Período: 1º de outubro a 5 de novembro de 2026
Carga horária: aproximadamente 18 horas (9 aulas de 2 horas)
Para inscrição, basta acessar: https://forms.gle/7pTH3UTwpkkpVChL7
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