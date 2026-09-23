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HMUE: Centro Hiperbárico supera 29 mil atendimentos

O serviço, inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte do Brasil, amplia o acesso da população a uma terapia especializada e gratuita.

23/09/2026 13h49
Por: Redação Fonte: Agência Dino
INDSH - Divulgação
INDSH - Divulgação

O Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (Ananindeua - PA), da rede pública do governo do Pará e administrado pelo INDSH, está completando dois anos de funcionamento com 29.044 atendimentos realizados desde a implantação, em agosto de 2024.

Somente entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizados 9.933 atendimentos a pacientes internados e regulados pela Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa). O serviço, inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte do Brasil, amplia o acesso da população a uma terapia especializada e gratuita. No Metropolitano, são disponibilizadas cinco câmaras de uso individual, garantindo mais conforto ao usuário.

Tratamento

A Medicina Hiperbárica é uma modalidade terapêutica de alta tecnologia indicada, entre outras situações, para o tratamento de feridas de difícil cicatrização.

Durante a sessão na câmara hiperbárica, o paciente respira oxigênio em alta concentração, o que aumenta a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue e favorece a recuperação dos tecidos.

O tratamento contribui para o combate a determinadas infecções bacterianas e para a cicatrização de feridas crônicas ou agudas. Além disso, a Hiperbárica pode auxiliar na neutralização de substâncias tóxicas presentes no organismo e potencializar a ação de alguns antibióticos, tornando o tratamento ainda mais eficaz.

"Falar da Hiperbárica no Pará e no Hospital Metropolitano é falar de acesso, cuidado e, muitas vezes, de novas possibilidades de vida para o paciente. Para nós, significa garantir que pacientes que precisam desse tratamento tenham acesso de forma gratuita e segura, independentemente de sua condição socioeconômica", destaca a coordenadora do serviço, Dielle Oliveira.

Cuidado na prática

Entre os mais de 29 mil atendimentos realizados pelo Centro está o do paciente Andrey Correia, 50 anos, auxiliar de serviços gerais e morador de Ananindeua. "A hiperbárica me ajudou muito. Acredito que foi o conjunto do tratamento com a hiperbárica que fez toda a diferença. Acho que, se não fosse o atendimento recebido aqui, eu teria que ficar internado por mais dias. Já percebi uma melhora significativa e fiquei surpreso ao saber que só tem aqui no Metropolitano. É uma felicidade saber que servirá não somente para mim, mas para várias pessoas. É um tratamento excelente", relata Andrey.

Gestão

Os números demonstram a importância do serviço para a rede pública de saúde do Pará e a ampliação do acesso da população a uma terapia especializada. "A Medicina Hiperbárica representa um avanço importante para a saúde pública do Pará, porque amplia a capacidade de atendimento especializado dentro da própria rede do SUS", destaca o diretor executivo Salomão Favacho. "Ao longo desses dois anos, os mais de 29 mil atendimentos demonstram a consolidação do serviço e sua relevância para a assistência".

Estrutura

Referência no atendimento de média e alta complexidade em traumas e queimados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região Norte, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) dispõe de 208 leitos operacionais.

A unidade oferece atendimento nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras, além de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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