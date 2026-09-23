Reforma Tributária leva foco para atualização dos ERPs

Desde janeiro de 2026, a Reforma Tributária entrou em sua fase inicial de transição e testes operacionais, trazendo mudanças para a rotina das empresas. Além de incluir a alíquota teste da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), os novos tributos previstos no modelo de IVA Dual regulamentado pela reforma, as áreas fiscais passaram a se preparar para o split payment, com implementação prevista para 2027.

O split payment é o sistema de pagamento segregado, que prevê o recolhimento automático do montante correspondente à CBS e ao IBS no momento da liquidação financeira da operação feita por meio eletrônico, via PIX, cartão de crédito ou débito, por exemplo. O modelo cria uma camada de integração entre operação comercial, documento fiscal, pagamento e administração tributária.

Na prática, isso amplia a necessidade de integração entre os sistemas que registram a operação, emitem o documento fiscal, processam o pagamento e fornecem informações à administração tributária.

Ainda em 2026, Receita Federal e CGIBS (Comitê Gestor do IBS) publicaram a documentação de integração da Plataforma Pública do Split Payment, que orienta a comunicação dos sistemas envolvidos no novo modelo.

Uma pesquisa realizada pela KPMG destaca que esse período de transição pede uma revisão completa de ERPs e integrações fiscais. Segundo o estudo, 3% das empresas entrevistadas afirmaram ter concluído a análise tecnológica.

"Hoje a cadeia é desconectada. [...] Agora vai existir um documento fiscal eletrônico que vai conectar toda essa cadeia. A partir do momento que você paga, toda essa distribuição de tributos vai correr eletronicamente", explica Rodrigo Sartorio, diretor de Produtos da TOTVS, em episódio do podcast "Antes Tech do que Nunca".

"Por ser estrutural, ela [Reforma Tributária] mexe tanto com os nossos processos, com treinamento de time, com adequações sistêmicas", complementa Juliana Taveira, gerente de TI da Galderma Brasil.

A apuração assistida prevista no novo modelo não significa, porém, que a empresa deixe de ser responsável pela qualidade e pela conferência das informações fiscais. Mesmo com a participação das plataformas públicas no cálculo e na apuração de IBS e CBS, as empresas continuarão responsáveis por conferir documentos fiscais, débitos, créditos, eventos e pagamentos, além de validar se as informações utilizadas no processo refletem corretamente suas operações.

Nesse cenário, o ERP passa a ter um papel central na conciliação entre os dados internos da empresa e as informações processadas pelas plataformas públicas. A integração entre as informações fiscais, financeiras e operacionais permite às empresas acompanhar a apuração, identificar eventuais divergências e realizar as conferências necessárias antes de validar os resultados.

Entre as movimentações do setor de software, a TOTVS incluiu em seus ERPs um configurador de tributos voltado às regras do período de transição da Reforma Tributária. A empresa integra o projeto piloto da CBS junto à Receita Federal e a etapa do Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS no CGIBS.

Como parte dessa estratégia, a TOTVS também conta com o TOTVS Inteligência Tributária, solução integrada que apoia a gestão das informações fiscais e a adaptação das empresas às novas exigências do sistema tributário. A solução contribui para conectar os dados tributários ao ambiente de gestão, apoiando processos de conferência, acompanhamento e conciliação entre as informações da empresa e as plataformas públicas.

A transição para o novo sistema tributário acontece de forma gradual entre 2026 e 2033, conforme cronograma divulgado pela Receita Federal. Em 2027, a CBS passa a ser cobrada integralmente, enquanto PIS e Cofins são extintos. A implementação do split payment será realizada de forma faseada, conforme cronograma a ser definido pelo Fisco. Já o IBS terá elevação gradual até 2033, quando ICMS e ISS serão extintos.

Até lá, as empresas convivem com regras sobrepostas e com a necessidade de manter os dois modelos em operação nos mesmos sistemas de gestão. Nesse período, o desafio tecnológico não está apenas em atualizar regras tributárias ou automatizar cálculos, mas em garantir que os dados que sustentam a apuração estejam integrados, consistentes e possam ser conciliados com as informações disponibilizadas pelas plataformas públicas.

Assim, a evolução da Reforma Tributária reforça o papel do ERP como fonte central de informação para a gestão tributária. Mesmo em um ambiente com maior automação e participação do Fisco na apuração, a empresa permanece responsável por conferir e validar seus dados, tornando a integração entre gestão, documentos fiscais, pagamentos e plataformas públicas um elemento essencial da adaptação ao novo modelo.

Sobre a TOTVS

Maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS cria soluções para potencializar a evolução das pessoas e das empresas. Com mais de 70 mil clientes no Brasil e em diversos países da América Latina, possui um ecossistema completo de tecnologia: TOTVS Gestão, com ERPs, soluções cross e sistemas especializados que garantem mais produtividade, eficiência e governança; RD Station, com ferramentas digitais de marketing, vendas e relacionamento para as empresas impulsionarem seus negócios e crescerem; e Techfin ERP Finance, que oferece soluções de crédito B2B e pagamento para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros. Nos últimos 5 anos, a TOTVS investiu R$3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com destaque para Inteligência Artificial, buscando inovar cada vez mais para ser o trusted advisor de seus clientes. As empresas que movem o país confiam na TOTVS. O Brasil que faz com TOTVS. Saiba mais em: http://www.totvs.com.br

Informações da TOTVS para a imprensa:

IDEAL Axicom – [email protected]