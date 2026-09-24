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Concurso Perícia Oficial MA: prazo termina em 5 de outubro

Concurso Público da Perícia Oficial do Maranhão reúne 76 vagas imediatas, cadastro de reserva e salários de até R$ 14,6 mil

24/09/2026 13h50
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Pexels
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As inscrições para o concurso da Perícia Oficial de Natureza Criminal do Maranhão terminam às 18h de 5 de outubro de 2026. Os interessados devem acessar o site do Cebraspe, banca organizadora, para escolher o cargo, preencher o formulário e emitir a guia de pagamento.

O edital oferece 76 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de agente de perícia criminal, agente de perícia médico-legal, médico legista, odontolegista e perito criminal. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior, incluindo formações específicas em áreas como Medicina, Odontologia, Biomedicina, Farmácia, Engenharias, Ciências Biológicas, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação e outras especialidades.

Os salários iniciais variam de R$ 4.557,67 a R$ 14.675,58, conforme o cargo. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais. As taxas de inscrição são de R$ 150 para agente de perícia médico-legal, R$ 180 para agente de perícia criminal e R$ 250 para médico legista, odontolegista e perito criminal.

O prazo para pagamento da taxa vai até 26 de outubro. O edital também prevê possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos, como pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea e outros grupos previstos na regulamentação do concurso.

Provas serão aplicadas em janeiro de 2027

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 10 de janeiro de 2027. As avaliações escritas serão realizadas em Balsas, Barra do Corda, Caxias, Colinas, Imperatriz, Pinheiro e São Luís.

A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Já a avaliação discursiva consistirá na produção de um texto dissertativo de até 30 linhas.

O concurso também contará com exame médico, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação profissional. As demais etapas presenciais serão realizadas em São Luís.

Retificação ampliou especialidades

Uma retificação do edital incluiu a formação em Biologia entre as opções do cargo de perito criminal que reúne engenharias agronômica, ambiental, sanitária e florestal. O documento também atualizou os requisitos para algumas especialidades, incluindo Farmácia e Biomedicina.

Com o encerramento das inscrições se aproximando, candidatos devem conferir os requisitos do cargo pretendido, concluir o cadastro dentro do prazo e observar a data limite para pagamento da taxa.

Com a proximidade do fim do prazo de inscrição e a previsão das provas para janeiro, os candidatos devem organizar a rotina e intensificar o foco nos estudos. A preparação antecipada pode contribuir para um desempenho mais consistente nas diferentes etapas e aumentar as chances de ingresso na carreira policial do Maranhão.

Serviço

  • Concurso: Perícia Oficial de Natureza Criminal do Maranhão
  • Inscrições: até 18h de 5 de outubro de 2026
  • Banca organizadora: Cebraspe
  • Taxas: de R$ 150 a R$ 250
  • Provas objetiva e discursiva: 10 de janeiro de 2027
  • Vagas: 76 imediatas, além de cadastro de reserva
  • Remuneração: de R$ 4.557,67 a R$ 14.675,58
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