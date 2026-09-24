Casa cheia marca início da semana de Laerte Gomes em Ji-Paraná

O início da semana foi marcado por uma grande mobilização em torno da candidatura à reeleição do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, em Ji-Paraná. Na noite de segunda-feira (21), o parlamentar reuniu uma multidão no Centro de Convenções Prime House para mais um importante encontro de sua campanha.

Com a casa lotada, a reunião reuniu empresários, lideranças comunitárias, amigos, parceiros do mandato e apoiadores que acompanharam a apresentação das principais ações desenvolvidas por Laerte ao longo de sua trajetória parlamentar.

Entre as lideranças presentes estavam os prefeitos Paulo da Remap, de Machadinho do Oeste; Charles Gomes, de Vale do Paraíso; João Levi, de Nova União; Neno Andrade, de Mirante da Serra; e Saldanha, de Urupá. Também prestigiaram o encontro o vice-prefeito de Machadinho do Oeste, Reginaldo do Esporte, e os vereadores de Ji-Paraná Edinho Fidélis, Lorenil Gomes e Scopony.

Durante a reunião, Laerte falou especialmente sobre sua atuação em Ji-Paraná, destacando ações que chegaram a diferentes áreas do município.

Na saúde, lembrou a realização de cirurgias ortopédicas de alta complexidade e cirurgias eletivas pelo SUS, melhorias na estrutura de atendimento e a aquisição de ambulâncias. Na infraestrutura, destacou ações em rodovias importantes para a região, além da ponte sobre o rio Urupá, uma das obras que marcaram sua atuação no município.

O deputado também ressaltou investimentos na educação, esporte, lazer e área social, além do trabalho junto às associações rurais, com apoio à agricultura familiar e ao setor produtivo de Ji-Paraná.

Laerte aproveitou o encontro para falar também das ações desenvolvidas em diferentes regiões do estado. O parlamentar reafirmou seu compromisso com infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além do apoio ao esporte, cultura, projetos sociais, APAEs e outras entidades.

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Na saúde, destacou a ampliação de atendimentos de alta complexidade no interior, a implantação de UTIs neonatais e sua parceria histórica com o Hospital de Amor. Entre os avanços recentes está a implantação do sistema de cirurgia robótica e telecirurgia na unidade da Amazônia, viabilizada com recursos destinados pelo mandato de Laerte e já utilizada em procedimentos pelo SUS.

Parceiro do setor produtivo, Laerte também reforçou a importância de apoiar as associações rurais com máquinas e implementos agrícolas, fortalecendo quem produz, a agricultura familiar e a economia dos municípios.

Ao final, o deputado agradeceu especialmente a todos que lotaram a Prime House e reforçou o significado de receber esse apoio justamente em Ji-Paraná.

“É uma alegria enorme encontrar essa casa cheia de amigos, parceiros e pessoas que conhecem o nosso trabalho. Ji-Paraná faz parte da nossa história e sempre recebeu nosso mandato com muito carinho. Cada demonstração de confiança aumenta ainda mais nossa responsabilidade e nossa vontade de continuar trabalhando por esta cidade e por Rondônia”, destacou Laerte Gomes.

A grande reunião abriu mais uma semana de mobilização da campanha de Laerte Gomes, 55.123, que segue apresentando à população o trabalho realizado e os compromissos para continuar representando Ji-Paraná e os demais municípios na Assembleia Legislativa.