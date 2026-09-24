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Política Forte na hora certa

Hildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanha

A pouco mais de uma semana para as eleições, Hildon Chaves confirma popularidade na capital, reúne centenas de apoiadores a cada evento e chega forte no momento mais decisivo do primeiro turno

24/09/2026 14h26
Por: Redação Fonte: Assessoria
Divulgação
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Centenas de eleitores estão se unindo diariamente para apoiar a campanha do candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves, da Federação União Progressistas, em sua maratona de encontros rumo às eleições do dia quatro de outubro. Esta semana, Hildon turbinou o ritmo de compromissos com a população da capital, onde mantém sua popularidade em alta, em função do sucesso obtido nos dois mandatos que exerceu como prefeito.

Na terça-feira (22), o candidato participou de entrevistas ao vivo na rádio CBN Amazônia e no programa Bora Rondônia, da TV Rondovisão, manteve reunião política com aliados e, no final do dia, conversou com os diretores, funcionários e motoristas da Urbano Norte Tecnologia.

“Sempre faço questão de dizer que na minha administração eu me baseio em dois pilares, ou seja, o combate diário à corrupção e a qualidade na gestão dos recursos públicos”, declarou Hildon.

No início da noite, Hildon Chaves foi recebido pelo grupo do candidato Paulo Felicidade, discursou em dois eventos organizados por apoiadores de Alex Redano e depois, discursou na abertura de um grande evento da campanha do candidato Carlos Magno.

Divulgação

DYDYO REFRIGERANTES

Na quarta (23), Hildon Chaves começou o dia tomando café da manhã com os funcionários da Dydyo Refrigerantes. Ao longo do dia, participou de duas carreatas, de manhã pela região central da capital e à tarde pela zona leste. No final da tarde, conversou por vídeo com representantes do DER.

No início da noite, Hildon Chaves foi recebido num encontro com apoiadores, organizado por Bruno Costa. Ainda nesta quarta, Hildon discursou num grande encontro organizado pelo candidato Junior Cavalcante e foi convidado de honra numa megarreunião do candidato Marcio Pacele, com a presença de centenas de apoiadores.

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