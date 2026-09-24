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Saiba quais são os candidatos na disputa ao governo de Roraima

Cinco candidatos concorrem ao cargo de governador

24/09/2026 07h38
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Cinco candidatos concorrem ao governo de Roraima nas eleições de 2026. No estado, 401.496 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 62,91% são pessoas pardas; 15,71%, indígenas; 14,67%, brancas; 6,27%, pretas; e 0,43%, amarelas.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Se houver segundo turno, será no dia 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Arthur Henrique - Arthur Henrique Brandao Machado (Unidos por Roraima)

Clébio Genuíno - José Clébio Genuíno do Nascimento (PCO)

Farah Mesquita - Farah Mesquita (Federação Renovação Solidária - PRD/Solidariedade)

Rosi Aires - Rosimayre Patrícia Aires da Silva (Roraima da Esperança)

Soldado Sampaio - Francisco dos Santos Sampaio (Roraima Segue em Frente)

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