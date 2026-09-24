Ação educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentos

O correto é se afastar com cautela e permitir que ele siga seu caminho

Informação e prevenção vão fazer parte da rotina dos estudantes da Escola Municipal Rio Madeira nesta sexta-feira (25). A unidade receberá uma ação educativa sobre animais peçonhentos, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

A iniciativa foi organizada após o registro da presença de uma serpente nas dependências da escola. A proposta é aproveitar a situação para orientar e tranquilizar os alunos, explicando sobre esses animais, seus hábitos, os cuidados necessários para evitar acidentes e a maneira correta de agir ao encontrar uma serpente ou outro animal peçonhento.

A atividade será conduzida pela Coordenação de Acidentes por Animais Peçonhentos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Fiocruz. O primeiro encontro acontecerá às 9h30 e o segundo às 15h.

APRENDER PARA PREVENIR

É preciso agir com segurança diante de animais que podem representar riscos de acidentes

Durante a programação, os estudantes terão contato com uma abordagem educativa, incluindo apresentação dos animais e orientações dos profissionais. O momento também será aberto para perguntas, permitindo esclarecer dúvidas e desfazer receios ou informações equivocadas sobre o tema.

Segundo o coordenador de Acidentes por Animais Peçonhentos da Semusa, Edson Neves, o conhecimento é uma ferramenta importante para prevenir acidentes.“Queremos mostrar aos estudantes como reconhecer uma situação de risco e, principalmente, como agir com segurança. A orientação ajuda a prevenir acidentes e evita atitudes inadequadas diante desses animais”.

Além de orientar sobre prevenção, os profissionais vão abordar as condutas que devem ser adotadas em caso de ocorrência envolvendo animais peçonhentos.

Para o prefeito Léo Moraes, levar esse tipo de conhecimento para dentro da escola também contribui para que as orientações cheguem às famílias. “Depois de uma situação como essa, é importante levar informação e tranquilidade para os estudantes. Quando uma criança aprende como prevenir e como agir corretamente, esse conhecimento também chega em casa e ajuda a proteger toda a família”.

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Texto: Jhon Silva

Fotos: Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)