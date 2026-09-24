Resgatado durante jogo do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr. espera por uma família

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Porto Velho, RO
Algumas histórias começam com dor, mas encontram na esperança a oportunidade de um novo começo. A de Vini Jr. é assim. O cão foi resgatado durante um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando o jogador Vini Jr. havia marcado um gol pelo Brasil. A homenagem ao atacante deu origem ao nome do animal, que, assim como o craque, carrega muita energia e alegria.
Na ocasião do resgate, o cão apresentava histórico de atropelamento e chegou à Clínica de Bem-Estar Animal assustado, com ferimentos e suspeitas de fraturas. Apesar das dificuldades, manteve seu jeito dócil e carinhoso.
Tratamento trouxe alívio e recuperação
Na avaliação inicial, os veterinários identificaram suspeita de fratura de pelve e lesões no membro pélvico, além da presença de miíase, uma infecção causada por larvas de moscas que se alimentam de tecidos do animal, provocando feridas profundas e dolorosas.
Para investigar a suspeita de fratura, foi realizado exame radiográfico da região pélvica. O resultado não evidenciou alterações compatíveis com fratura de pelve, trazendo alívio à equipe responsável pelo atendimento.
Vini Jr. recebeu o tratamento necessário para as lesões apresentadas, com acompanhamento veterinário durante a recuperação. A evolução foi satisfatória, e, após o tratamento, ele foi castrado e vacinado.
Hoje, encontra-se em boas condições clínicas e pronto para encontrar uma família.
Um cão cheio de energia e carinho
Quem conhece Vini Jr. percebe rapidamente sua personalidade. Ele é animado, sociável e afetuoso, gosta de estar perto das pessoas e tem energia de sobra para compartilhar.
É um cão que pode levar mais alegria à rotina de uma família, com brincadeiras, companhia e muito carinho. Para isso, precisa de um lar responsável, que esteja preparado para oferecer atenção, cuidados e segurança.
Animais adultos que passaram por situações de abandono ou acidentes também merecem a oportunidade de construir vínculos e viver em família. Cada um tem sua personalidade, seu jeito de demonstrar afeto e sua capacidade de se adaptar a uma nova rotina.
Vini Jr. não precisa de muito para ser feliz: um ambiente seguro, alimentação adequada, cuidados veterinários e pessoas dispostas a acolhê-lo com responsabilidade.
Adoção: uma oportunidade para transformar vidas
Para Arthur Borin, secretário da Sema, adotar é, antes de tudo, um ato de generosidade.
O prefeito Léo Moraes destacou que a adoção responsável representa uma oportunidade de transformar a realidade de animais que passaram por situações de abandono e sofrimento.“Cada animal merece cuidado, proteção e a oportunidade de ter um lar. Nosso trabalho é garantir esse atendimento e incentivar a população a abrir espaço para esses recomeços”.
Como adotar
Para adotar, o interessado deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para cuidar do animal.
A adoção responsável acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Clínica de Bem-Estar Animal, localizada na Avenida Mamoré, 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho.
Após enfrentar o atropelamento, as lesões e o período de recuperação, Vini Jr. está pronto para uma nova fase. Agora, espera por uma família que reconheça o companheiro carinhoso e cheio de vida que ele é.
A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal e convida a população a abraçar a causa da adoção responsável.
Vini Jr. já teve uma história de superação. Agora, precisa de uma família para escrever um novo capítulo.
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Texto:Sema
Foto:Sema
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