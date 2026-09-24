Resgatado durante jogo do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr. espera por uma família

Vini Jr. recebeu tratamento e acompanhamento veterinário, teve boa recuperação e, posteriormente, foi castrado e vacinado

Algumas histórias começam com dor, mas encontram na esperança a oportunidade de um novo começo. A de Vini Jr. é assim. O cão foi resgatado durante um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando o jogador Vini Jr. havia marcado um gol pelo Brasil. A homenagem ao atacante deu origem ao nome do animal, que, assim como o craque, carrega muita energia e alegria.

Na ocasião do resgate, o cão apresentava histórico de atropelamento e chegou à Clínica de Bem-Estar Animal assustado, com ferimentos e suspeitas de fraturas. Apesar das dificuldades, manteve seu jeito dócil e carinhoso.

Tratamento trouxe alívio e recuperação

Na avaliação inicial, os veterinários identificaram suspeita de fratura de pelve e lesões no membro pélvico, além da presença de miíase, uma infecção causada por larvas de moscas que se alimentam de tecidos do animal, provocando feridas profundas e dolorosas.

Para investigar a suspeita de fratura, foi realizado exame radiográfico da região pélvica. O resultado não evidenciou alterações compatíveis com fratura de pelve, trazendo alívio à equipe responsável pelo atendimento.

Vini Jr. recebeu o tratamento necessário para as lesões apresentadas, com acompanhamento veterinário durante a recuperação. A evolução foi satisfatória, e, após o tratamento, ele foi castrado e vacinado.

Hoje, encontra-se em boas condições clínicas e pronto para encontrar uma família.

Um cão cheio de energia e carinho

Animais adultos vítimas de abandono ou acidentes também merecem a chance de encontrar uma família

Quem conhece Vini Jr. percebe rapidamente sua personalidade. Ele é animado, sociável e afetuoso, gosta de estar perto das pessoas e tem energia de sobra para compartilhar.

É um cão que pode levar mais alegria à rotina de uma família, com brincadeiras, companhia e muito carinho. Para isso, precisa de um lar responsável, que esteja preparado para oferecer atenção, cuidados e segurança.

Animais adultos que passaram por situações de abandono ou acidentes também merecem a oportunidade de construir vínculos e viver em família. Cada um tem sua personalidade, seu jeito de demonstrar afeto e sua capacidade de se adaptar a uma nova rotina.

Vini Jr. não precisa de muito para ser feliz: um ambiente seguro, alimentação adequada, cuidados veterinários e pessoas dispostas a acolhê-lo com responsabilidade.

Adoção: uma oportunidade para transformar vidas

Para Arthur Borin, secretário da Sema, adotar é, antes de tudo, um ato de generosidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que a adoção responsável representa uma oportunidade de transformar a realidade de animais que passaram por situações de abandono e sofrimento.“Cada animal merece cuidado, proteção e a oportunidade de ter um lar. Nosso trabalho é garantir esse atendimento e incentivar a população a abrir espaço para esses recomeços”.

Como adotar

Para adotar, o interessado deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

A adoção responsável acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Clínica de Bem-Estar Animal, localizada na Avenida Mamoré, 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho.

Após enfrentar o atropelamento, as lesões e o período de recuperação, Vini Jr. está pronto para uma nova fase. Agora, espera por uma família que reconheça o companheiro carinhoso e cheio de vida que ele é.

A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal e convida a população a abraçar a causa da adoção responsável.

Vini Jr. já teve uma história de superação. Agora, precisa de uma família para escrever um novo capítulo.

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Texto:Sema

Foto:Sema

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)*