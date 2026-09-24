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Prefeitura lança Programa de Integridade para fortalecer ética e transparência na gestão pública

A Prefeitura de Porto Velho lançará, no dia 27 de outubro de 2026, o Programa de Integridade da Prefeitura de Porto Velho. O evento será realizado ...

24/09/2026 09h06
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Evento reúne autoridades e servidores, no Auditório da SGOV, para fortalecer a cultura de integridade na Administração Pública
Evento reúne autoridades e servidores, no Auditório da SGOV, para fortalecer a cultura de integridade na Administração Pública

A Prefeitura de Porto Velho lançará, no dia 27 de outubro de 2026, o Programa de Integridade da Prefeitura de Porto Velho. O evento será realizado das 9h às 11h30, no Auditório da SGOV, e reunirá autoridades, servidores municipais e representantes das secretarias que participarão da disseminação e do fortalecimento da cultura de integridade na Administração Pública Municipal.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer princípios como ética, integridade, transparência e responsabilidade, além de ampliar as ações de prevenção de irregularidades na gestão pública. O programa também busca contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

O lançamento contará com a presença do prefeito Léo Moraes, do controlador-geral do Município, Jonhy Milson Oliveira Martins, e da superintendente da Controladoria-Geral da União (CGU) em Rondônia, Sônia Maria Mendes Moraes Silva. Também participarão servidores municipais e representantes das secretarias municipais.

Léo Moraes destacou que o Programa de Integridade fortalece a transparência, a ética e a eficiência na gestão pública

Para o prefeito Léo Moraes, o fortalecimento dos mecanismos de integridade contribui para uma gestão mais eficiente e transparente.

Os representantes das secretarias municipais terão papel importante na disseminação das ações e na consolidação da cultura de integridade em seus respectivos órgãos. A iniciativa busca integrar diferentes áreas da Prefeitura em torno de práticas voltadas à prevenção de irregularidades e ao aprimoramento da governança.

Alinhamento ao Programa Time Brasil

O Programa de Integridade está alinhado às recomendações e orientações do Programa Time Brasil, da Controladoria-Geral da União (CGU), iniciativa que apoia estados e municípios no aprimoramento da transparência, da integridade e da prevenção da corrupção.

A atuação conjunta contribui para o fortalecimento da governança e dos mecanismos de controle na gestão pública, incentivando a adoção de boas práticas e o aperfeiçoamento contínuo da administração municipal.

Com a implantação do programa, Porto Velho amplia as ações voltadas à construção de uma cultura institucional baseada na ética, transparência, prevenção e responsabilidade, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com o interesse público.

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Texto:Maria Eduarda

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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