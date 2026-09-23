Carreta do Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas na USF Osvaldo Piana

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Porto Velho, RO
A possibilidade de fazer uma mamografia gratuita perto de casa levou a autônoma Sandra Manuel, de 54 anos, à Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana, no bairro Areal, nesta terça-feira (22).
Até quinta-feira (24), a unidade recebe a carreta do Hospital do Amor, em uma ação realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
Os exames são realizados por profissionais do Hospital do Amor. A Semusa disponibilizou o espaço da unidade e servidores para apoiar o atendimento e o preenchimento dos formulários.
ACOLHIMENTO
Moradora do distrito de Nova Califórnia, Ana Maria, de 58 anos, está em Porto Velho visitando a filha e aproveitou a oportunidade para realizar o exame. Segundo ela, havia cerca de dois anos desde a última mamografia.
“Essa parceria aproxima o serviço de quem precisa e ajuda a reduzir as barreiras de acesso à mamografia.”
SERVIÇO DA CARRETA:
Mamografias gratuitas
Local:USF Osvaldo Piana
Endereço: Avenida Campos Sales, nº 858 , bairro Areal
Datas:22, 23 e 24 de setembro
Público:mulheres de 40 a 69 anos
Atendimento:por ordem de chegada, sem agendamento, com 25 fichas diárias
Documentos:RG e CPF originais, Cartão do SUS e comprovante de residência.
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Texto:Helen Paiva
Fotos:Helen Paiva
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
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