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Carreta do Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas na USF Osvaldo Piana

A possibilidade de fazer uma mamografia gratuita perto de casa levou a autônoma Sandra Manuel, de 54 anos, à Unidade de Saúde da Família Osvaldo Pi...

23/09/2026 13h30
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Os exames são realizados por profissionais do Hospital do Amor
Os exames são realizados por profissionais do Hospital do Amor

A possibilidade de fazer uma mamografia gratuita perto de casa levou a autônoma Sandra Manuel, de 54 anos, à Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana, no bairro Areal, nesta terça-feira (22).

Até quinta-feira (24), a unidade recebe a carreta do Hospital do Amor, em uma ação realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Os exames são realizados por profissionais do Hospital do Amor. A Semusa disponibilizou o espaço da unidade e servidores para apoiar o atendimento e o preenchimento dos formulários.

ACOLHIMENTO

Moradora do distrito de Nova Califórnia, Ana Maria, de 58 anos, está em Porto Velho visitando a filha e aproveitou a oportunidade para realizar o exame. Segundo ela, havia cerca de dois anos desde a última mamografia.

“Essa parceria aproxima o serviço de quem precisa e ajuda a reduzir as barreiras de acesso à mamografia.”

SERVIÇO DA CARRETA:

Mamografias gratuitas

Local:USF Osvaldo Piana

Endereço: Avenida Campos Sales, nº 858 , bairro Areal

Datas:22, 23 e 24 de setembro

Público:mulheres de 40 a 69 anos

Atendimento:por ordem de chegada, sem agendamento, com 25 fichas diárias

Documentos:RG e CPF originais, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Helen Paiva

Fotos:Helen Paiva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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