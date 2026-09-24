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Enchentes aumentam risco de acidentes com escorpiões, aranhas e serpentes

Secretaria de Estado da Saúde orienta sobre cuidados durante a limpeza de imóveis atingidos pela água e mantém 246 pontos de atendimento

24/09/2026 09h17
Por: Redação Fonte: Secom SP
Todas as orientações integram o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Todas as orientações integram o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

As chuvas intensas e as enchentes podem aumentar o risco de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. Durante períodos chuvosos, os animais podem deixar seus abrigos em busca de locais secos e entrar em residências. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta a população a redobrar os cuidados durante a limpeza de imóveis atingidos pela água.

Todas as orientações integram o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño, que prevê medidas para preparar a rede de saúde diante de diferentes cenários climáticos e epidemiológicos. No Estado de São Paulo, o fenômeno costuma estar associado à irregularidade das chuvas e à maior probabilidade de temporais, vendavais, alagamentos, enchentes e deslizamentos, principalmente durante a primavera e o verão. O plano também mapeia o risco de ondas de calor e queimadas, arboviroses, acidentes tecnológicos e isolamento de comunidades.

LEIA TAMBÉM: Acidentes com animais peçonhentos: cuidados imediatos e o que não fazer

Cuidados durante a limpeza

Após uma enchente, escorpiões, aranhas e serpentes podem se esconder em caixas, entulhos, móveis, roupas, calçados e outros objetos. Durante a limpeza, a recomendação é utilizar botas e luvas resistentes e nunca colocar as mãos diretamente em buracos, frestas, entulhos ou sob móveis.

Roupas, toalhas e calçados devem ser sacudidos e cuidadosamente verificados antes do uso. A atenção deve ser ainda maior em imóveis que permaneceram alagados ou tiveram acúmulo de entulho após as chuvas.

Em caso de picada ou acidente, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. O Estado de São Paulo conta com 246 pontos de atendimento para acidentes com animais peçonhentos. A unidade mais próxima pode ser localizada no mapa disponibilizado pela SES-SP: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/soro .

Estado define níveis de atuação para resposta a eventos associados ao El Niño

O plano estadual, elaborado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS-SP), estabelece diferentes níveis de atuação da rede de saúde, sendo mobilização, alerta e emergência, que permitem intensificar as medidas de acordo com a gravidade do cenário e a evolução dos riscos em cada região.

A estratégia inclui o acompanhamento de alertas meteorológicos e indicadores de saúde, a avaliação da qualidade da água, a identificação de unidades de saúde situadas em áreas de risco e a organização de serviços e rotas alternativas para garantir o atendimento à população.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que fazer em caso de picada por serpente

Também está previsto o monitoramento dos estoques de medicamentos, insumos e soros antivenenos, além de ações para preservar a continuidade dos serviços essenciais. Entre as prioridades estão os atendimentos de urgência, terapia intensiva, assistência a gestantes e recém-nascidos e tratamentos como diálise, oncologia e oxigenoterapia domiciliar, além do acompanhamento de pessoas com doenças crônicas.

Prevenção

  • Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço limpos, sem entulho ou restos de construção, que servem de abrigo para escorpiões e outros animais;
  • Evite acumular lixo, folhas secas e madeira; guarde objetos em locais elevados;
  • Vede frestas em paredes e pisos, use telas em ralos e batentes de portas;
  • Ao andar em áreas verdes, use calçados fechados e luvas, principalmente, ao manusear materiais empilhados;
  • Guarde calçados em sacos plásticos ou caixas;
  • Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usá-los.

Transparência

O Governo de São Paulo disponibiliza o Painel de Acidentes por Animais Peçonhentos que permite que a população acompanhe, semanalmente, o número destas ocorrências por tipo de acidente, como serpentes, abelhas, escorpiões, entre outras. O painel está disponível em https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/peconhentos .

O Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño está disponível no portal da Secretaria de Estado da Saúde:
https://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/central/planoestadualdepreparacaaoerespostaemsauudeparaofenoemenoelninao.pdf

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