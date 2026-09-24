Confira os destaques culturais da semana no estado de São Paulo

A Agenda Viva SP desta semana destaca a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . O roteiro abrange atividades diversas e acessíveis, conectando a capital ao interior do estado.

Em Piracicaba, a Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, como parte do programa CULTSP na Estrada. A mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para abordar a pintura de gênero, além da nostalgia ligada à cultura caipira. Já em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove uma imersão afetiva durante a 20ª Primavera dos Museus. O destaque é a ação “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre Candido Portinari e a história do município, além de convidar os visitantes a registrarem suas próprias lembranças no espaço.

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Ainda no interior paulista, em Catanduva, o CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais com a apresentação do espetáculo “Simbiose”, da Way Company, no Teatro Municipal Aniz Pachá. A iniciativa busca integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação artística e ampliar o contato do público com a dança contemporânea e urbana.

Na capital, o Museu das Favelas segue com “Com Amor, Alcione”, exposição que celebra os 50 anos de carreira da cantora. A homenagem conta com mais de 650 itens do acervo pessoal da artista, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos que marcaram sua trajetória. Já na Barra Funda, a Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da metrópole na obra do escritor modernista por meio dos relatos e trajetos que moldaram sua vivência intelectual.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .

Confira os destaques da semana:

Exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola” chega a Piracicaba em parceria com a Pinacoteca de São Paulo

Alfredo Norfini (Florença, Itália, 1867 – Rio de Janeiro, RJ, 1944), Volta da caça de catetos, 1913, Óleo sobre tela, 20,5 x 23,5 cm, Doação Telmo Giolito Porto, 2015Crédito: Isabella Matheus/Pinacoteca de São Paulo

A Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam em Piracicaba a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, integrando o programa CULTSP na Estrada. Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para promover um exercício crítico sobre a construção histórica, política e social do caipira paulista no fim do século XIX. Dividida em três núcleos temáticos que abordam a pintura de gênero, os antecedentes dos tropeiros e bandeirantes, e a nostalgia ligada à cultura caipira e à moda de viola, a exposição descentraliza o acesso à arte e revela também a complexidade social omitidas pelas narrativas elitistas da época.

Onde: Pinacoteca Municipal Miguel Dutra – Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende, Piracicaba – SP

Pinacoteca Municipal Miguel Dutra – Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende, Piracicaba – SP Quando: De 26 de setembro a 6 de dezembro. De terça a domingo, das 9h às 17h

De 26 de setembro a 6 de dezembro. De terça a domingo, das 9h às 17h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6aa1bf4e2f7238ee860fdbee

Museu Casa de Portinari promove troca de memórias na 20ª Primavera dos Museus em Brodowski

Museu Casa de Portinari. Foto: Divulgação

O evento foca na troca de experiências e na valorização do patrimônio por meio de ações interativas, como o projeto “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre a vida de Candido Portinari e a história da cidade, além de convidar o próprio público a registrar as lembranças e os sentimentos construídos durante sua passagem pelo museu.

Onde: Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP

Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP Quando: De 22 a 27 de setembro. Terça a domingo, das 10h às 17h

De 22 a 27 de setembro. Terça a domingo, das 10h às 17h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: Dinâmica – Museu para Todas as Pessoas ( https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a8dcf544f5694773f46279e ), Poéticas da Memória – Histórias que Aqui Ficam ( https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a8dd10a4f386fe9efa579ef ), Poéticas da Memória – Histórias que Habitam ( https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a8dd07a4f386fe9efa579eb )

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CULTSP PRO abre circuito de Mostras Regionais de Dança com espetáculo gratuito em Catanduva

Apresentação de Dança no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. Crédito: Nilton Fukuda

O programa CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais de 2026 no dia 2 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal Aniz Pachá , em Catanduva, com a apresentação gratuita do espetáculo “Simbiose”, da Way Company. O evento marca o início de uma circulação que se estende até 1º de novembro por diversos municípios paulistas, visando integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação e gestão artística no estado e ampliar o acesso público à dança contemporânea e urbana.

Onde: Teatro Municipal Aniz Pachá – Rua Quatorze de Abril, 50 – Catanduva, São Paulo

Teatro Municipal Aniz Pachá – Rua Quatorze de Abril, 50 – Catanduva, São Paulo Quando: 2 de outubro. Sexta-feira, das 20h às 20h30

2 de outubro. Sexta-feira, das 20h às 20h30 Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://portalmud.com.br/calendario-da-danca/cultsp-pro-realiza-mostra-regional-de-danca-em-catanduva-com-espetaculo-simbiose/

Museu das Favelas segue com a exposição “Com amor, Alcione” em sua programação

Crédito: Luan Batista

A exposição “Com Amor, Alcione” chega ao Museu das Favelas , em São Paulo, após idealização e produção do Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM). A mostra reúne mais de 650 itens do acervo pessoal da cantora, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos pessoais da artista, que soma mais de cinco décadas de carreira na música brasileira.

Onde: Museu das Favelas – Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Museu das Favelas – Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP Quando: Até 6 de dezembro. De terça a domingo, das 10h às 17h

Até 6 de dezembro. De terça a domingo, das 10h às 17h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a3a9951747871ba5577490b

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Ópera Itinerante “Cinderela” desembarca em Taubaté

Apresentação da peça “Cinderela”, de Pauline Viardot. Crédito: Heloísa Bortz

O Theatro São Pedro retoma o caráter itinerante da ópera Cinderela, de Pauline Viardot, sucesso que estreou no palco paulistano em 2023, para levar a arte lírica a novos públicos e regiões. Dessa vez, o espetáculo desembarca em Taubaté com apresentação gratuita e livre para todos os públicos, democratizando o acesso a um dos grandes clássicos da música erudita.

Onde: Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1264 – Esplanada Santa Terezinha, Taubaté – SP

Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1264 – Esplanada Santa Terezinha, Taubaté – SP Quando: 29 de setembro. Terça-feira, das 19h30 às 21h

29 de setembro. Terça-feira, das 19h30 às 21h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a67b8495932e0c7d550aeed

Os caminhos do autor: Mostra na Casa Mário de Andrade mapeia a conexão literária com São Paulo

Casa Mário de Andrade. Crédito: Heloísa Bortz

A Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da capital paulista na produção do escritor. Baseada na reflexão feita a Paulo Duarte e transformada em música por Itamar Assumpção, a exposição tem como fio condutor o ato de “perseguir” a metrópole. Por meio de relatos e trajetos vivenciados pelo intelectual, o público é convidado a percorrer os espaços que moldaram sua trajetória, reafirmando seu vínculo indissociável com a cidade.