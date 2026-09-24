Confira os destaques culturais da semana no estado de São Paulo

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A Agenda Viva SP desta semana destaca a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . O roteiro abrange atividades diversas e acessíveis, conectando a capital ao interior do estado.
Em Piracicaba, a Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, como parte do programa CULTSP na Estrada. A mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para abordar a pintura de gênero, além da nostalgia ligada à cultura caipira. Já em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove uma imersão afetiva durante a 20ª Primavera dos Museus. O destaque é a ação “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre Candido Portinari e a história do município, além de convidar os visitantes a registrarem suas próprias lembranças no espaço.
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Ainda no interior paulista, em Catanduva, o CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais com a apresentação do espetáculo “Simbiose”, da Way Company, no Teatro Municipal Aniz Pachá. A iniciativa busca integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação artística e ampliar o contato do público com a dança contemporânea e urbana.
Na capital, o Museu das Favelas segue com “Com Amor, Alcione”, exposição que celebra os 50 anos de carreira da cantora. A homenagem conta com mais de 650 itens do acervo pessoal da artista, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos que marcaram sua trajetória. Já na Barra Funda, a Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da metrópole na obra do escritor modernista por meio dos relatos e trajetos que moldaram sua vivência intelectual.
Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .
Confira os destaques da semana:
A Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam em Piracicaba a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, integrando o programa CULTSP na Estrada. Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para promover um exercício crítico sobre a construção histórica, política e social do caipira paulista no fim do século XIX. Dividida em três núcleos temáticos que abordam a pintura de gênero, os antecedentes dos tropeiros e bandeirantes, e a nostalgia ligada à cultura caipira e à moda de viola, a exposição descentraliza o acesso à arte e revela também a complexidade social omitidas pelas narrativas elitistas da época.
O evento foca na troca de experiências e na valorização do patrimônio por meio de ações interativas, como o projeto “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre a vida de Candido Portinari e a história da cidade, além de convidar o próprio público a registrar as lembranças e os sentimentos construídos durante sua passagem pelo museu.
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O programa CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais de 2026 no dia 2 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal Aniz Pachá , em Catanduva, com a apresentação gratuita do espetáculo “Simbiose”, da Way Company. O evento marca o início de uma circulação que se estende até 1º de novembro por diversos municípios paulistas, visando integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação e gestão artística no estado e ampliar o acesso público à dança contemporânea e urbana.
A exposição “Com Amor, Alcione” chega ao Museu das Favelas , em São Paulo, após idealização e produção do Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM). A mostra reúne mais de 650 itens do acervo pessoal da cantora, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos pessoais da artista, que soma mais de cinco décadas de carreira na música brasileira.
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O Theatro São Pedro retoma o caráter itinerante da ópera Cinderela, de Pauline Viardot, sucesso que estreou no palco paulistano em 2023, para levar a arte lírica a novos públicos e regiões. Dessa vez, o espetáculo desembarca em Taubaté com apresentação gratuita e livre para todos os públicos, democratizando o acesso a um dos grandes clássicos da música erudita.
A Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da capital paulista na produção do escritor. Baseada na reflexão feita a Paulo Duarte e transformada em música por Itamar Assumpção, a exposição tem como fio condutor o ato de “perseguir” a metrópole. Por meio de relatos e trajetos vivenciados pelo intelectual, o público é convidado a percorrer os espaços que moldaram sua trajetória, reafirmando seu vínculo indissociável com a cidade.
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