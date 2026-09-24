Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Geral São Paulo

Confira os destaques culturais da semana no estado de São Paulo

Com atrações culturais gratuitas, a seleção promove exposições, ações interativas sobre patrimônio e dança contemporânea

24/09/2026 06h54
Por: Redação Fonte: Secom SP
Casa Mario de Andrade, na Barra Funda. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Casa Mario de Andrade, na Barra Funda. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

A Agenda Viva SP desta semana destaca a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . O roteiro abrange atividades diversas e acessíveis, conectando a capital ao interior do estado.

Em Piracicaba, a Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, como parte do programa CULTSP na Estrada. A mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para abordar a pintura de gênero, além da nostalgia ligada à cultura caipira. Já em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove uma imersão afetiva durante a 20ª Primavera dos Museus. O destaque é a ação “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre Candido Portinari e a história do município, além de convidar os visitantes a registrarem suas próprias lembranças no espaço.

LEIA TAMBÉM: Fábricas de Cultura têm programação gratuita com música, moda, ciência e cultura em Diadema, Iguape e Osasco

Ainda no interior paulista, em Catanduva, o CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais com a apresentação do espetáculo “Simbiose”, da Way Company, no Teatro Municipal Aniz Pachá. A iniciativa busca integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação artística e ampliar o contato do público com a dança contemporânea e urbana.

Na capital, o Museu das Favelas segue com “Com Amor, Alcione”, exposição que celebra os 50 anos de carreira da cantora. A homenagem conta com mais de 650 itens do acervo pessoal da artista, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos que marcaram sua trajetória. Já na Barra Funda, a Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da metrópole na obra do escritor modernista por meio dos relatos e trajetos que moldaram sua vivência intelectual.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .

Confira os destaques da semana:

Exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola” chega a Piracicaba em parceria com a Pinacoteca de São Paulo

Alfredo Norfini (Florença, Itália, 1867 – Rio de Janeiro, RJ, 1944), Volta da caça de catetos, 1913, Óleo sobre tela, 20,5 x 23,5 cm, Doação Telmo Giolito Porto, 2015Crédito: Isabella Matheus/Pinacoteca de São Paulo
Alfredo Norfini (Florença, Itália, 1867 – Rio de Janeiro, RJ, 1944), Volta da caça de catetos, 1913, Óleo sobre tela, 20,5 x 23,5 cm, Doação Telmo Giolito Porto, 2015Crédito: Isabella Matheus/Pinacoteca de São Paulo

A Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra apresentam em Piracicaba a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, integrando o programa CULTSP na Estrada. Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo estadual para promover um exercício crítico sobre a construção histórica, política e social do caipira paulista no fim do século XIX. Dividida em três núcleos temáticos que abordam a pintura de gênero, os antecedentes dos tropeiros e bandeirantes, e a nostalgia ligada à cultura caipira e à moda de viola, a exposição descentraliza o acesso à arte e revela também a complexidade social omitidas pelas narrativas elitistas da época.

Museu Casa de Portinari promove troca de memórias na 20ª Primavera dos Museus em Brodowski

Museu Casa de Portinari. Foto: Divulgação
Museu Casa de Portinari. Foto: Divulgação

O evento foca na troca de experiências e na valorização do patrimônio por meio de ações interativas, como o projeto “Poéticas da Memória”, que exibe depoimentos de familiares, moradores e ex-colaboradores sobre a vida de Candido Portinari e a história da cidade, além de convidar o próprio público a registrar as lembranças e os sentimentos construídos durante sua passagem pelo museu.

LEIA TAMBÉM: Confira atividades gratuitas nos Museus-Casas que articulam natureza e literatura para todas as idades

CULTSP PRO abre circuito de Mostras Regionais de Dança com espetáculo gratuito em Catanduva

Apresentação de Dança no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. Crédito: Nilton Fukuda
Apresentação de Dança no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. Crédito: Nilton Fukuda

O programa CULTSP PRO e o Programa de Qualificação em Artes – Dança (PQD) abrem o circuito de Mostras Regionais de 2026 no dia 2 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal Aniz Pachá , em Catanduva, com a apresentação gratuita do espetáculo “Simbiose”, da Way Company. O evento marca o início de uma circulação que se estende até 1º de novembro por diversos municípios paulistas, visando integrar coletivos locais, fortalecer os processos de formação e gestão artística no estado e ampliar o acesso público à dança contemporânea e urbana.

Museu das Favelas segue com a exposição “Com amor, Alcione” em sua programação

Crédito: Luan Batista
Crédito: Luan Batista

A exposição “Com Amor, Alcione” chega ao Museu das Favelas , em São Paulo, após idealização e produção do Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM). A mostra reúne mais de 650 itens do acervo pessoal da cantora, incluindo fotografias, vídeos, prêmios e objetos pessoais da artista, que soma mais de cinco décadas de carreira na música brasileira.

LEIA TAMBÉM: Confira os destaques culturais da semana no estado de São Paulo

Ópera Itinerante “Cinderela” desembarca em Taubaté

Apresentação da peça “Cinderela”, de Pauline Viardot. Crédito: Heloísa Bortz
Apresentação da peça “Cinderela”, de Pauline Viardot. Crédito: Heloísa Bortz

O Theatro São Pedro retoma o caráter itinerante da ópera Cinderela, de Pauline Viardot, sucesso que estreou no palco paulistano em 2023, para levar a arte lírica a novos públicos e regiões. Dessa vez, o espetáculo desembarca em Taubaté com apresentação gratuita e livre para todos os públicos, democratizando o acesso a um dos grandes clássicos da música erudita.

Os caminhos do autor: Mostra na Casa Mário de Andrade mapeia a conexão literária com São Paulo

Casa Mário de Andrade. Crédito: Heloísa Bortz
Casa Mário de Andrade. Crédito: Heloísa Bortz

A Casa Mário de Andrade mantém em cartaz a mostra “Eu Persigo São Paulo – Mário e a Cidade”, que explora a centralidade da capital paulista na produção do escritor. Baseada na reflexão feita a Paulo Duarte e transformada em música por Itamar Assumpção, a exposição tem como fio condutor o ato de “perseguir” a metrópole. Por meio de relatos e trajetos vivenciados pelo intelectual, o público é convidado a percorrer os espaços que moldaram sua trajetória, reafirmando seu vínculo indissociável com a cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Saiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
São Paulo Atletismo abre finais do Paresp no Ícaro de Castro Mello
São Paulo Enchentes aumentam risco de acidentes com escorpiões, aranhas e serpentes
São Paulo Saiba como identificar e denunciar fraudes em postos de combustíveis
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira
São Paulo Previsão do tempo para quinta-feira (24), em SP: tempo instável
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias