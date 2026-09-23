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Previsão do tempo para quinta-feira (24), em SP: tempo instável

No decorrer do dia, são previstas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, nas regiões próximas à divisa...

23/09/2026 19h11
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 19 graus.
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 19 graus.

Nesta quinta-feira, dia 24, o cavado meteorológico no interior do país, associado à circulação de ventos úmidos vinda do oceano, ainda mantém o tempo instável em parte do Estado de São Paulo.

No decorrer do dia, são previstas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais e no litoral norte. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas isoladas com fraca intensidade.

As temperaturas permanecerão amenas, especialmente no centro e leste paulista, onde a maior presença de nebulosidade e a umidade favorecem a ocorrência de nevoeiros e neblinas, principalmente durante a madrugada e o início da manhã.

No interior, o aquecimento diurno causa uma ligeira elevação das temperaturas durante a tarde. Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 19 graus. Já em Itapetininga, mínima de 13 e máxima de 15 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.

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