Festival anuncia Edson e Hudson, Roberta Miranda e Maria Cecília & Rodolfo como atrações para a edição da capital paulista

O Revelando SP, festival que celebra as tradições e raízes culturais do estado de São Paulo, já tem confirmadas as primeiras atrações musicais para a edição da capital, que acontece entre os dias 12 e 15 de novembro, no Parque do Trote, na Zona Norte. Edson & Hudson, Maria Cecília & Rodolfo e Roberta Miranda são alguns dos destaques da programação. O evento conta com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. A entrada é gratuita.

Estão confirmados também Gabriel Sater e Bavini, filhos de dois grandes nomes da música brasileira, Almir Sater e Sérgio Reis, que já marcaram presença em outras edições do Revelando SP. Outros nomes devem ser anunciados em breve.

A programação do evento reúne ainda gastronomia típica, artesanato e manifestações artísticas que fazem parte da cultura tradicional paulista, como congada, catira, jongo, moçambique e folia de reis, além de uma exposição tropeira e representações caipiras, caiçaras, indígenas, ciganas e andinas.

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A edição da capital fecha a temporada do Revelando SP 2026, que já passou por cinco cidades neste ano: Americana, Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, e recebeu um público total de 443 mil visitantes. No ano passado, nos quatro dias de evento na capital paulista, 380 mil pessoas passaram pelo festival no Parque do Trote.

Com mais de 60 edições ao longo de quase três décadas, o Revelando SP se consolidou como vitrine da cultura paulista, promovendo encontros e garantindo que ritmos e sabores permaneçam na memória coletiva do estado.

Serviço

Revelando SP Capital