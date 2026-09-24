Tecnologias da TV fazem diferença em cada tipo de conteúdo

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Filmes e séries, transmissões esportivas e games dividem espaço na mesma televisão, mas cada tipo de conteúdo apresenta características diferentes. Cenas escuras de um filme, movimentos rápidos durante uma partida de futebol ou a necessidade de fluidez nos jogos são exemplos de situações que podem exigir diferentes recursos.
Essa variedade de usos também aparece no desenvolvimento das novas TVs. No portfólio premium da Samsung, a estreia da tecnologia Micro RGB no Brasil se soma aos novos modelos OLED, Neo QLED e The Frame Pro, reunindo diferentes propostas para experiências com filmes, esportes, games e outros conteúdos.
"Hoje, uma mesma TV acompanha diferentes momentos de entretenimento ao longo do dia, e cada conteúdo pode se beneficiar de tecnologias específicas. Ao reunir recursos voltados a imagem, som, games e inteligência artificial, buscamos oferecer mais possibilidades para que o consumidor adapte a experiência ao que deseja consumir", afirma Marina Correia, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.
O que observar na TV para assistir a filmes e séries?
Em filmes e séries, características como contraste, reprodução de cores e controle de reflexos podem fazer diferença especialmente em cenas que combinam áreas muito claras e escuras ou em ambientes com maior incidência de luz.
Entre os destaques presentes no novo portfólio premium da Samsung estão:
E na hora de assistir a uma partida de futebol?
Transmissões esportivas combinam movimentos rápidos, mudanças constantes de câmera, sons da narração, torcida e elementos do estádio. Por isso, tecnologias capazes de atuar sobre imagem e áudio em tempo real podem modificar a forma como a partida é assistida.
Na TV Neo QLED QN70H, por exemplo, o AI Modo Futebol utiliza inteligência artificial em tempo real para equilibrar e amplificar as vozes da torcida e deixar as imagens do conteúdo mais vivas.
Outro recurso é o Áudio em Camadas com AI, que analisa o som e separa diferentes elementos sonoros. Em uma transmissão de futebol, por exemplo, é possível personalizar a experiência controlando separadamente elementos como a narração ou o som da torcida.
Entre os recursos que também podem contribuir para acompanhar esportes estão:
Quais tecnologias fazem diferença na hora de jogar?
Nos games, entram em cena características como taxa de atualização, tempo de resposta e tecnologias de sincronização entre a tela e o dispositivo que executa o jogo.
Os modelos Vision AI OLED S90H e S95H, por exemplo, oferecem taxa de atualização de até 165 Hz, além de VRR. Já a OLED S85H oferece experiência em até 4K a 120 Hz e também conta com tecnologias voltadas à sincronização da imagem.
A experiência gamer também está presente nas TVs Vision AI Micro RGB. Os modelos oferecem taxa de atualização de até 165 Hz, com VRR de até 165 Hz em 4K e 240 Hz em 2K, além de compatibilidade com NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Recursos como Otimização de Jogos com AI e Gaming Hub complementam as possibilidades de configuração para diferentes tipos de partidas.
É possível usar a TV com outras telas ao mesmo tempo?
A experiência de entretenimento também pode envolver mais de um dispositivo. Em TVs Samsung compatíveis, o Multi View permite exibir diferentes conteúdos simultaneamente, combinando, por exemplo, um conteúdo da própria TV com a tela espelhada de um dispositivo móvel ou computador.
A função pode ser útil em situações como acompanhar uma transmissão enquanto outro conteúdo é exibido na tela ou levar informações de dispositivos como o Galaxy S26 FE e o Galaxy Book6 Series para uma área maior de visualização.
Como usar o Multi View e combinar diferentes telas?
O funcionamento e a quantidade de conteúdos exibidos simultaneamente podem variar de acordo com o modelo da TV e os dispositivos utilizados. Em modelos compatíveis, o recurso pode ser acessado diretamente pela televisão:
Com um smartphone compatível, como o Galaxy S26 FE, é possível utilizar o espelhamento móvel como uma das fontes disponíveis no Multi View. Já conteúdos de um computador compatível, como o Galaxy Book6 Series, também podem ser espelhados na televisão, permitindo combinar diferentes telas durante o uso.
E quando a TV não está sendo usada para assistir ou jogar?
A tela também pode assumir outras funções dentro do ambiente. A The Frame Pro, por exemplo, foi desenvolvida com menos de 3 cm de espessura e design inspirado em uma moldura de quadro. Por meio do Modo Arte, o modelo pode exibir obras de arte. A experiência é complementada pela Samsung Art Store, plataforma que reúne um catálogo de mais de 5 mil obras de instituições e artistas de diferentes partes do mundo.
Para saber mais sobre TVs, recursos de entretenimento e outros dispositivos, visite a Samsung Newsroom Brasil.
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