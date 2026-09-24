Tecnologias da TV fazem diferença em cada tipo de conteúdo

Filmes e séries, transmissões esportivas e games dividem espaço na mesma televisão, mas cada tipo de conteúdo apresenta características diferentes. Cenas escuras de um filme, movimentos rápidos durante uma partida de futebol ou a necessidade de fluidez nos jogos são exemplos de situações que podem exigir diferentes recursos.

Essa variedade de usos também aparece no desenvolvimento das novas TVs. No portfólio premium da Samsung, a estreia da tecnologia Micro RGB no Brasil se soma aos novos modelos OLED, Neo QLED e The Frame Pro, reunindo diferentes propostas para experiências com filmes, esportes, games e outros conteúdos.

"Hoje, uma mesma TV acompanha diferentes momentos de entretenimento ao longo do dia, e cada conteúdo pode se beneficiar de tecnologias específicas. Ao reunir recursos voltados a imagem, som, games e inteligência artificial, buscamos oferecer mais possibilidades para que o consumidor adapte a experiência ao que deseja consumir", afirma Marina Correia, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.

O que observar na TV para assistir a filmes e séries?

Em filmes e séries, características como contraste, reprodução de cores e controle de reflexos podem fazer diferença especialmente em cenas que combinam áreas muito claras e escuras ou em ambientes com maior incidência de luz.

Entre os destaques presentes no novo portfólio premium da Samsung estão:

Micro RGB: presente nas R95H e R85H, a tecnologia utiliza LEDs microscópicos vermelhos, verdes e azuis, sem a utilização de LED branco, para controlar a reprodução das cores. Os modelos contam ainda com Processador Micro RGB AI Pro, Micro RGB HDR Pro, 128 redes neurais, Micro RGB Color Booster Pro, Movimentos Precisos com AI e Redução de Reflexos, recursos que atuam sobre diferentes aspectos da imagem.

Painel OLED Samsung: nos modelos OLED, os pixels autoiluminados contribuem para a reprodução de pretos profundos, brancos nítidos e ampla gama de cores;

Imagem Aprimorada com AI: presente em todos os modelos, analisa o conteúdo em tempo real para atuar em aspectos como brilho, clareza e detalhes, elevando diferentes conteúdos à qualidade próxima de 4K;

Redução de reflexos: disponível nos modelos Vision AI Micro RGB R95H, OLED S90H e S95H, além da The Frame Pro, ajuda a preservar a visualização mesmo em ambientes com incidência de luz.

E na hora de assistir a uma partida de futebol?

Transmissões esportivas combinam movimentos rápidos, mudanças constantes de câmera, sons da narração, torcida e elementos do estádio. Por isso, tecnologias capazes de atuar sobre imagem e áudio em tempo real podem modificar a forma como a partida é assistida.

Na TV Neo QLED QN70H, por exemplo, o AI Modo Futebol utiliza inteligência artificial em tempo real para equilibrar e amplificar as vozes da torcida e deixar as imagens do conteúdo mais vivas.

Outro recurso é o Áudio em Camadas com AI, que analisa o som e separa diferentes elementos sonoros. Em uma transmissão de futebol, por exemplo, é possível personalizar a experiência controlando separadamente elementos como a narração ou o som da torcida.

Entre os recursos que também podem contribuir para acompanhar esportes estão:

Processamento de imagem com AI: analisa o conteúdo para aprimorar sua apresentação;

Processamento de movimento: atua na reprodução de cenas rápidas para proporcionar maior fluidez.

Quais tecnologias fazem diferença na hora de jogar?

Nos games, entram em cena características como taxa de atualização, tempo de resposta e tecnologias de sincronização entre a tela e o dispositivo que executa o jogo.

Os modelos Vision AI OLED S90H e S95H, por exemplo, oferecem taxa de atualização de até 165 Hz, além de VRR. Já a OLED S85H oferece experiência em até 4K a 120 Hz e também conta com tecnologias voltadas à sincronização da imagem.

A experiência gamer também está presente nas TVs Vision AI Micro RGB. Os modelos oferecem taxa de atualização de até 165 Hz, com VRR de até 165 Hz em 4K e 240 Hz em 2K, além de compatibilidade com NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Recursos como Otimização de Jogos com AI e Gaming Hub complementam as possibilidades de configuração para diferentes tipos de partidas.

É possível usar a TV com outras telas ao mesmo tempo?

A experiência de entretenimento também pode envolver mais de um dispositivo. Em TVs Samsung compatíveis, o Multi View permite exibir diferentes conteúdos simultaneamente, combinando, por exemplo, um conteúdo da própria TV com a tela espelhada de um dispositivo móvel ou computador.

A função pode ser útil em situações como acompanhar uma transmissão enquanto outro conteúdo é exibido na tela ou levar informações de dispositivos como o Galaxy S26 FE e o Galaxy Book6 Series para uma área maior de visualização.

Como usar o Multi View e combinar diferentes telas?

O funcionamento e a quantidade de conteúdos exibidos simultaneamente podem variar de acordo com o modelo da TV e os dispositivos utilizados. Em modelos compatíveis, o recurso pode ser acessado diretamente pela televisão:

Abra Configurações na TV Samsung; Selecione Multi View; Escolha como deseja iniciar a visualização; Acesse Adicionar visualização para incluir um aplicativo ou uma nova fonte; Selecione a fonte desejada, que pode incluir conteúdos espelhados de dispositivos compatíveis; Escolha o layout e ajuste o tamanho e a disposição das telas de acordo com a preferência.

Com um smartphone compatível, como o Galaxy S26 FE, é possível utilizar o espelhamento móvel como uma das fontes disponíveis no Multi View. Já conteúdos de um computador compatível, como o Galaxy Book6 Series, também podem ser espelhados na televisão, permitindo combinar diferentes telas durante o uso.

E quando a TV não está sendo usada para assistir ou jogar?

A tela também pode assumir outras funções dentro do ambiente. A The Frame Pro, por exemplo, foi desenvolvida com menos de 3 cm de espessura e design inspirado em uma moldura de quadro. Por meio do Modo Arte, o modelo pode exibir obras de arte. A experiência é complementada pela Samsung Art Store, plataforma que reúne um catálogo de mais de 5 mil obras de instituições e artistas de diferentes partes do mundo.

Para saber mais sobre TVs, recursos de entretenimento e outros dispositivos, visite a Samsung Newsroom Brasil.