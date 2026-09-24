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Prefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capital

O sábado (3) será especialmente dedicado às crianças dentro da programação de comemoração pelos 112 anos de Porto Velho. O Porto Velho Kids – Festa...

24/09/2026 14h47
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Programação será realizada em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir das 18h
Programação será realizada em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir das 18h

O sábado (3) será especialmente dedicado às crianças dentro da programação de comemoração pelos 112 anos de Porto Velho. O Porto Velho Kids – Festa da Alegria vai reunir atrações infantis, música e um show nacional preparado para o público infantil.

A programação será realizada em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir das 18h, com estrutura preparada para receber crianças e suas famílias.

Entre as atrações estão Furacão Kids, Bozo e Lelê e DJ Rodrigo Tavares. A noite também contará com apresentação nacional da Vila Kids e encerramento com show da Banda K7.

Segundo a presidente da Funcultural, Débora Figueiredo, a proposta é reservar um momento de comemoração especialmente para o público infantil.

O Porto Velho Kids integra a série de eventos preparados para celebrar os 112 anos da capital, valorizando a história, a cultura e a participação da população.

Para o prefeito Léo Moraes, incluir as crianças na programação também é uma forma de aproximar as novas gerações da cidade.“Os 112 anos são de todos e as crianças não poderiam ficar de fora. Preparamos um sábado especial para que pais e filhos possam participar juntos e criar boas lembranças dessa comemoração da nossa cidade”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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