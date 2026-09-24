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Após mais um ano de serviços, Prefeitura avança em limpeza em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf...

24/09/2026 10h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o Limpômetro registrou 1.945 limpezas de bocas de lobo, 7.209 metros de canais limpos e 68.973 toneladas de entulhos recolhidos
Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o Limpômetro registrou 1.945 limpezas de bocas de lobo, 7.209 metros de canais limpos e 68.973 toneladas de entulhos recolhidos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), vem intensificando os serviços de drenagem e limpeza urbana como parte das ações de prevenção aos impactos provocados pelas chuvas. Desde o início da força-tarefa “Cidade Limpa”, as equipes têm atuado na limpeza e recuperação do sistema de drenagem, desobstrução de canais e retirada de entulhos em diferentes pontos do município.

De acordo com dados do Limpômetro, dentro do período de agosto de 2025 à agosto de 2026, os serviços já contabilizam 1.945 limpezas de bocas de lobo, 7.209 metros de canais limpos e 68.973 toneladas de entulhos recolhidos, além da substituição de manilhas com tubos que antes passavam por canais com 0,80 cm de diâmetro, para tubos com 2,5 metros de largura, reduzindo os impactos causados pelas fortes chuvas.

As ações foram intensificadas antes do período de chuvas justamente para preparar a infraestrutura urbana e minimizar transtornos à população. Com a ampliação do trabalho das equipes e o investimento em maquinários, a Prefeitura busca dar maior agilidade aos serviços de limpeza, manutenção e desobstrução da rede de drenagem.

Léo Moraes destacou que os serviços de limpeza e drenagem ajudam a reduzir alagamentos e garantir mais segurança à população durante o período chuvoso

Para o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marinni, a força-tarefa representa um trabalho contínuo, que precisa alcançar diferentes regiões do município.

Trabalho preventivo e obras estruturantes

Embora a manutenção e a limpeza do sistema de drenagem sejam fundamentais para reduzir os impactos das chuvas, a Prefeitura também ressalta a necessidade de investimentos em obras estruturantes de macrodrenagem.

As intervenções de limpeza e manutenção atuam na prevenção e no enfrentamento imediato dos pontos críticos, enquanto as obras de macrodrenagem são buscadas como soluções de maior alcance e caráter definitivo para os locais que apresentam problemas recorrentes de alagamento.

A estratégia, portanto, reúne ações emergenciais e preventivas, com a atuação diária das equipes de infraestrutura, e a busca por investimentos capazes de ampliar a capacidade de drenagem do município.

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Texto: Letícia Regis

Foto: Arquivo

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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