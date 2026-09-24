Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
EntretenimentoTecnologias da TV fazem diferença em cada tipo de conteúdoJustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanha
Dólar comercial R$ 5,19 +0,48%
Euro R$ 5,9 ++0,47%
Bitcoin R$ 465.316,93 ++0,22%
Bovespa 183.944,64 pontos -1.01%
Economia Economia

BC reduz projeção de crescimento da economia para 1,8%

Relatório aponta desaceleração da atividade econômica

24/09/2026 10h56
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Banco Central (BC) reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026 e manteve em 5,2% a estimativa de inflação para o fim do ano.

De acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) divulgado nesta quinta-feira (24), a inflação tende a ficar acima da meta, apesar da desaceleração observada nos últimos meses.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, referência oficial da inflação do país) acumulado em 12 meses recuou de 4,72% em maio para 4,22% em agosto, destaca o relatório.

O documento detalha que a inflação de serviços “segue elevada em cenário de mercado de trabalho aquecido e hiato do produto positivo”. As expectativas de inflação permanecem acima da meta em todo o horizonte de projeção considerado pela instituição.

No cenário de referência do Comitê de Política Monetária (Copom), a inflação acumulada em quatro trimestres deve recuar para 4,4% no terceiro trimestre deste ano, mas voltar a subir para 5,2% no fim de 2026.

A projeção de inflação para o primeiro trimestre de 2028 permaneceu em 3,2%. Em relação ao relatório anterior, o BC afirma que essa projeção ficou estável, mas que a trajetória projetada para a inflação se tornou mais elevada de forma geral.

PIB e mercado de trabalho

O relatório também aponta desaceleração da atividade econômica. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano, após expansão de 1,1% no trimestre anterior. Os primeiros indicadores do terceiro trimestre, segundo o BC, sugerem continuidade desse movimento.

Diante da desaceleração da atividade e dos indicadores mais fracos do terceiro trimestre, o BC reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento da economia em 2026. Para 2027, a estimativa é de expansão de 1,4%.

Apesar da atividade mais fraca, o mercado de trabalho segue aquecido. A taxa de desocupação permaneceu em nível historicamente baixo e a geração de empregos com carteira assinada continua positiva, embora em ritmo menor.

Ambiente externo

O Banco Central também destaca que o ambiente externo permanece incerto em razão dos conflitos armados ainda não resolvidos no Oriente Médio e das decisões futuras de política monetária em economias avançadas.

Na reunião de setembro, o Copom reduziu a taxa Selic para 13,75% ao ano. Segundo o relatório, o cenário atual, marcado pelo aumento das incertezas, pela desancoragem das expectativas e pelos riscos para a inflação, exige cautela na condução da política monetária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Contenção no Orçamento é reduzida de R$ 17,9 bi para R$ 16,1 bi
Economia Subsídio de R$ 2,12 ao diesel deve ser mantido por 30 dias
Economia Produção florestal no país alcança recorde de R$ 47,9 bilhões em 2025
Economia TCU recomenda análise de alternativas à caducidade da Enel em SP
Economia Saiba como dar entrada em inventário extrajudicial
Economia Brasil chega a 35% dos empreendedores com CNPJ
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias