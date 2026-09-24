Bike Tour vai percorrer pontos históricos de Porto Velho neste domingo (27)

Passeio é voltado para clubes de ciclismo, grupos de pedal e ciclistas em geral

Pedalar por alguns dos principais pontos históricos de Porto Velho será uma das atividades que antecedem a programação pelos 112 anos da capital. Neste domingo (27), moradores poderão participar do Bike Tour, passeio ciclístico que também marca o Dia Mundial do Turismo.

A concentração começa às 7h30, no Mercado Cultural, na avenida Presidente Dutra, com largada prevista para às 8h. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis pelo PVH+, com vagas limitadas a 300 participantes.

O passeio é voltado para clubes de ciclismo, grupos de pedal e ciclistas em geral. Ao final do percurso, também haverá sorteio de brindes entre os participantes.

PERCURSO

O roteiro começa no Mercado Cultural e segue por pontos como a Universidade Federal de Rondônia (Unir), Praça das Três Caixas D'Água, Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e região do Cai N'Água. O trajeto também passará pela avenida Farquar e rua Rio Machado, seguindo a região dos trilhos.

Aleks Palitot destacou que o Bike Tour une turismo, atividade física e valorização do patrimônio histórico de Porto Velho

“O Bike Tour foi pensado para proporcionar uma experiência diferente pela cidade. Enquanto pedalam, os participantes vão passar por locais que ajudam a contar a história de Porto Velho, unindo turismo, atividade física e valorização do nosso patrimônio”, explicou o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot.

Para o prefeito Léo Moraes, a atividade une esporte, turismo e valorização da história da cidade.“Queremos que a população participe dos 112 anos também conhecendo e valorizando os espaços que fazem parte da história de Porto Velho. O Bike Tour proporciona esse encontro com a cidade de uma maneira diferente, reunindo atividade física, turismo e convivência”.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas pelo PVH+ e seguem enquanto houver disponibilidade das 300 vagas. A orientação é que os interessados façam o cadastro antecipadamente para garantir a participação.

Link da Inscrição: https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/site/eventos/96

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)