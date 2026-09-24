Acidentes com motocicletas ampliam demanda por atendimentos do SAMU

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Porto Velho, RO
O aumento dos sinistros de trânsito envolvendo motocicletas tem refletido diretamente na rotina operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Porto Velho. Ambulâncias e motolâncias são acionadas diariamente para prestar assistência às vítimas, exigindo mobilização das equipes conforme a quantidade e a gravidade das ocorrências.
No primeiro semestre de 2026, o SAMU realizou 1.700 atendimentos relacionados a motocicletas, média de 9,3 por dia. Os dados demonstram o crescimento da demanda relacionada aos sinistros de trânsito e ajudam no planejamento operacional do serviço de urgência.
Os registros mostram ainda que 60% das ocorrências são colisões entre carros e motocicletas. Os finais de semana e o período noturno apresentam maior concentração de atendimentos.
PREVENÇÃO
Respeitar a sinalização e os limites de velocidade, evitar ultrapassagens arriscadas, utilizar corretamente o capacete e não dirigir após consumir bebida alcoólica são medidas que ajudam a reduzir a ocorrência e a gravidade dos sinistros.
“Além de manter os serviços preparados para atender quem precisa, precisamos investir continuamente na prevenção. Um trânsito mais seguro reduz acidentes e também permite que a estrutura de emergência esteja disponível para as diferentes situações que acontecem diariamente na cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
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Texto: Jhon Silva
Fotos: Secom
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
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