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Acidentes com motocicletas ampliam demanda por atendimentos do SAMU

O aumento dos sinistros de trânsito envolvendo motocicletas tem refletido diretamente na rotina operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê...

24/09/2026 13h52
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Equipes do SAMU atendem diariamente vítimas de sinistros de trânsito em Porto Velho
Equipes do SAMU atendem diariamente vítimas de sinistros de trânsito em Porto Velho

O aumento dos sinistros de trânsito envolvendo motocicletas tem refletido diretamente na rotina operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Porto Velho. Ambulâncias e motolâncias são acionadas diariamente para prestar assistência às vítimas, exigindo mobilização das equipes conforme a quantidade e a gravidade das ocorrências.

No primeiro semestre de 2026, o SAMU realizou 1.700 atendimentos relacionados a motocicletas, média de 9,3 por dia. Os dados demonstram o crescimento da demanda relacionada aos sinistros de trânsito e ajudam no planejamento operacional do serviço de urgência.

Os registros mostram ainda que 60% das ocorrências são colisões entre carros e motocicletas. Os finais de semana e o período noturno apresentam maior concentração de atendimentos.

PREVENÇÃO

Respeitar a sinalização e os limites de velocidade, evitar ultrapassagens arriscadas, utilizar corretamente o capacete e não dirigir após consumir bebida alcoólica são medidas que ajudam a reduzir a ocorrência e a gravidade dos sinistros.

“Além de manter os serviços preparados para atender quem precisa, precisamos investir continuamente na prevenção. Um trânsito mais seguro reduz acidentes e também permite que a estrutura de emergência esteja disponível para as diferentes situações que acontecem diariamente na cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

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Texto: Jhon Silva

Fotos: Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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