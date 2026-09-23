Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Sociedade Sociedade

Divórcio está cada vez mais rápido e menos burocrático

A digitalização dos cartórios e a lei brasileira tornaram o divórcio mais rápido e menos burocrático. A depender dos casos, o processo será realizado de forma 100% online, mas exige consenso e presença de advogado. Especialistas do Ferreira e Mour...

23/09/2026 15h42
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Dr. Renan Ferreira
Dr. Renan Ferreira

O divórcio tem se tornado cada vez mais rápido e menos burocrático no Brasil, graças à digitalização dos cartórios e à legislação vigente. Casais que concordam com a dissolução do casamento podem concluir o processo em até dois dias úteis, enquanto o procedimento judicial tradicional pode durar até dois anos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A medida visa reduzir a carga de processos nas varas de família e proporcionar maior eficiência ao Poder Judiciário. O novo modelo exige consenso absoluto entre as partes, ausência de filhos menores ou incapazes e a presença obrigatória de advogado, conforme estabelece a Lei nº 11.441/2007.

Divórcio em cartório

De acordo com o advogado Dr. Renan Ferreira, do escritório Ferreira e Mourão Advogados, "o divórcio extrajudicial, feito em cartório, é o caminho preferido para casais, pois pode ser concluído em dois dias úteis e evita encontros presenciais, reduzindo o desgaste emocional". O procedimento ocorre no cartório competente, onde as partes apresentam a documentação necessária e assinam a escritura pública de divórcio.

Divórcio 100% online (e-Notariado)

A plataforma governamental e-Notariado permite que todo o trâmite seja realizado virtualmente. As partes enviam documentos digitalmente, assinam a escritura com certificado digital gratuito emitido pelo cartório e participam de videoconferência gravada com o tabelião. Essa modalidade elimina a necessidade de deslocamento, procurações internacionais e traduções juramentadas, beneficiando casais residentes em diferentes estados ou no exterior.

Requisitos legais

1. Consenso absoluto: ambas as partes devem concordar sobre a dissolução do casamento e a partilha de bens.
2. Ausência de filhos menores ou incapazes: a presença de filhos menores impede o divórcio extrajudicial, salvo se a guarda e a pensão já estiverem definidas judicialmente.
3. Advogado: a lei exige a participação de advogado, que pode representar ambas as partes ou atuar de forma separada.

Riscos patrimoniais

Apesar da celeridade, a rapidez do procedimento pode ocultar a complexidade da divisão de patrimônio. O advogado destaca que "sem uma análise técnica minuciosa do regime de bens, das cotas empresariais e das dívidas, uma das partes pode assinar um acordo que resulte em prejuízos financeiros irreversíveis". A orientação preventiva inclui a elaboração de acordos detalhados que atendam ao consenso exigido pelo cartório e evitem futuras contestações.

Impacto no Judiciário

A adoção do divórcio extrajudicial reduz significativamente o número de processos nas varas de família, proporcionando economia de recursos e maior rapidez na solução de conflitos. O Conselho Nacional de Justiça registrou queda de 35% no volume de ações de divórcio desde a ampliação da possibilidade de realização em cartório.

Sobre Ferreira e Mourão Advogados

Com sede em Governador Valadares (MG), o escritório Ferreira e Mourão Advogados é especialista em Direito de Família e atua também em outras áreas, como previdenciário, bancário, trabalhista, empresarial, criminal e direito digital, oferecendo atendimento presencial e remoto. O escritório enfatiza a importância da assessoria jurídica especializada para garantir segurança jurídica e proteção patrimonial nos processos de divórcio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sociedade Concurso Perícia Oficial MA: prazo termina em 5 de outubro
Sociedade IBRI promove curso sobre obrigações regulatórias
Sociedade PMEs entram na reta final para definir IBS e CBS A Receita Federal estabeleceu o encerramento, em 30 de setembro de 2026, do período para que cerca de 11,6 milhões de micro e pequenas empresas optem pelo Simples Nacional e escolham entre o regime puro ou híbrido de recolhimento da CBS e do IBS, ...
Sociedade SETTRIM realiza 6º Fórum Jurídico sobre regras de frete
Sociedade Consórcio avança entre investidores de alta renda
Sociedade HMUE: Centro Hiperbárico supera 29 mil atendimentos
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias