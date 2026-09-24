Guia ajuda a transformar áreas verdes de condomínios e loteamentos para conter enxurradas e reduzir o calor

Guia para Seleção de Equipamentos, Estruturas e Soluções Baseadas na Natureza reúne orientações para planejar áreas verdes e espaços de lazer em loteamentos, condomínios e bairros planejados Foto: Divulgação/Governo de SP

Jardins de chuva e plantio de árvores podem ser ferramentas importantes para ajudar a conter as enxurradas, além de reduzir o calor, em condomínios e loteamentos, por isso a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) lançou um guia para ensinar técnicas para utilizar soluções da natureza par enfrentar problemas urbanos.

Elaborado com entidades da construção, o Guia para Seleção de Equipamentos, Estruturas e Soluções Baseadas na Natureza reúne orientações para planejar áreas verdes e espaços de lazer em loteamentos, condomínios e bairros planejados..

As chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN) aproveitam elementos como vegetação, solo e água para oferecer soluções sustentáveis. Um jardim de chuva, por exemplo, retém temporariamente parte da água que escorre pelas ruas, permitindo sua infiltração no solo e ajudando a reduzir o risco de alagamentos.

O guia também reúne orientações para viveiros de mudas, passarelas, espaços de educação ambiental e outros equipamentos de lazer. A ideia é que essas estruturas sejam planejadas em conjunto, de acordo com as características e as necessidades de cada local.

A escolha de uma solução depende de fatores como a inclinação do terreno, o tipo de solo, a vegetação existente e o caminho percorrido pela água da chuva. O guia indica ainda como cada estrutura se relaciona com a permeabilidade do solo e com as regras para áreas verdes e espaços de lazer.

O que o guia propõe?

A publicação apresenta fichas que explicam como funcionam diferentes soluções, onde elas podem ser aplicadas e quais cuidados devem ser considerados no projeto.Confira algumas soluções apresentadas pelo guia:

1 – Jardim de chuva: área rebaixada e vegetada que recebe e retém temporariamente a água da chuva, ajudando a reduzir o escoamento pelas ruas.

2 – Biovaleta: canal com vegetação que conduz a água mais lentamente e retém parte dos sedimentos carregados por ela.

3 – Bacia vegetada: área ajardinada que armazena a água da chuva por um período e ajuda a reduzir o volume que chega de uma só vez à rede de drenagem.

4 – Horta e pomar: espaços de cultivo que podem estimular a convivência e atividades de educação ambiental.

5 – Playground integrado à área verde: espaço de brincadeira cujo planejamento pode considerar a sombra das árvores e o tipo de piso.

6 – Corredor ecológico: conexão entre áreas com vegetação que favorece a circulação de animais silvestres e a dispersão de plantas.

A inclusão de uma solução no guia não autoriza sua instalação automática em qualquer terreno. Cada projeto deve atender à legislação e, quando necessário, passar por análise e autorização dos órgãos competentes.