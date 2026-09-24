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Depois de dias de instabilidade, Defesa Civil alerta para elevação das temperaturas e baixa umidade do ar a partir de sexta-feira (25)

Massa de ar seco predomina até segunda-feira (28), com condições mais favoráveis à ocorrência e propagação de queimadas no norte e oeste paulista

24/09/2026 17h20
Por: Redação Fonte: Secom SP
A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30% Foto: Divulgação/Governo de SP
A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30% Foto: Divulgação/Governo de SP

O tempo volta a ficar mais estável em grande parte do Estado a partir desta sexta-feira (25), com predomínio de sol entre algumas nuvens e tardes progressivamente mais quentes. A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%.

Até segunda-feira (28), a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas.

Na faixa leste, o resfriamento noturno associado à maior concentração de umidade poderá favorecer a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade. No litoral, a umidade proveniente do oceano também poderá provocar chuviscos, especialmente no sábado (26).

Na terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.

Cuidados durante a baixa umidade do ar

  • Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo água regularmente.
  • Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes.
  • Evite atividades físicas intensas ao ar livre durante os períodos de maior calor.
  • Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.
  • Mantenha os animais protegidos do sol, em locais com sombra e acesso constante à água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e nunca deixe os animais dentro de veículos.
  • Sempre que possível, umidifique os ambientes nos períodos de baixa umidade.

Cuidados para prevenir queimadas

  • Não coloque fogo em folhas, galhos ou outros resíduos.
  • Evite o uso de fogo para limpeza de terrenos e áreas rurais.
  • Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.
  • Mantenha terrenos e áreas próximas às residências livres de materiais que possam favorecer a propagação do fogo.
  • Em áreas rurais, mantenha aceiros e outras medidas preventivas de proteção da vegetação e das propriedades.

Canais de atendimento

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Acompanhe também as orientações e informações da Defesa Civil pelas redes sociais, no perfil @defesacivilsp.

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