Depois de dias de instabilidade, Defesa Civil alerta para elevação das temperaturas e baixa umidade do ar a partir de sexta-feira (25)

A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30% Foto: Divulgação/Governo de SP

O tempo volta a ficar mais estável em grande parte do Estado a partir desta sexta-feira (25), com predomínio de sol entre algumas nuvens e tardes progressivamente mais quentes. A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%.

Até segunda-feira (28), a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas.

Na faixa leste, o resfriamento noturno associado à maior concentração de umidade poderá favorecer a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade. No litoral, a umidade proveniente do oceano também poderá provocar chuviscos, especialmente no sábado (26).

Na terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.

Cuidados durante a baixa umidade do ar

Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo água regularmente.

Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes.

Evite atividades físicas intensas ao ar livre durante os períodos de maior calor.

Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.

Mantenha os animais protegidos do sol, em locais com sombra e acesso constante à água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e nunca deixe os animais dentro de veículos.

Sempre que possível, umidifique os ambientes nos períodos de baixa umidade.

Cuidados para prevenir queimadas

Não coloque fogo em folhas, galhos ou outros resíduos.

Evite o uso de fogo para limpeza de terrenos e áreas rurais.

Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.

Mantenha terrenos e áreas próximas às residências livres de materiais que possam favorecer a propagação do fogo.

Em áreas rurais, mantenha aceiros e outras medidas preventivas de proteção da vegetação e das propriedades.

Canais de atendimento

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Acompanhe também as orientações e informações da Defesa Civil pelas redes sociais, no perfil @defesacivilsp.