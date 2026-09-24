Depois de dias de instabilidade, Defesa Civil alerta para elevação das temperaturas e baixa umidade do ar a partir de sexta-feira (25)

Tempo nublado
Porto Velho, RO
O tempo volta a ficar mais estável em grande parte do Estado a partir desta sexta-feira (25), com predomínio de sol entre algumas nuvens e tardes progressivamente mais quentes. A mudança no cenário também favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%.
Até segunda-feira (28), a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas.
Na faixa leste, o resfriamento noturno associado à maior concentração de umidade poderá favorecer a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade. No litoral, a umidade proveniente do oceano também poderá provocar chuviscos, especialmente no sábado (26).
Na terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.
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