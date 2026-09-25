Sexta, 25 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesBolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto VelhoCidadesPrefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade GeralPrevisão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvensGeralPrevisão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firmePolíticaGestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
Dólar comercial R$ 5,19 -0,02%
Euro R$ 5,92 ++0,22%
Bitcoin R$ 462.078,08 -0,52%
Bovespa 183.458,98 pontos -0.28%
Economia Economia

Brasil promulga acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA

Termos passam a ter efeitos jurídicos em 1º de outubro

25/09/2026 12h02
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) foi promulgado nesta sexta-feira (25) no Decreto Presidencial nº 13.126, publicado no Diário Oficial da União .

O bloco de países europeus é formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça , que não são membros da União Europeia. Já o grupo sul-americano conta com Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai ─ a Venezuela segue suspensa como Estado-membro desde 2017.

De acordo com o Planalto, o decreto publicado nesta sexta-feira conclui o processo de internalização do tratado no Brasil, estabelecendo “compromissos para ampliar os fluxos de comércio e investimentos entre os países dos dois blocos”. No plano jurídico, ele entrará em vigor a partir do dia 1º de outubro de 2026.

O tratado prevê a ampliação do comércio e dos investimentos entre os dois blocos, com redução de barreiras técnicas, além de medidas sanitárias e fitossanitárias consideradas desnecessárias para o comércio.

Além disso, prevê mais facilidades para procedimentos aduaneiros e maior acesso aos mercados de compras governamentais.

Compromissos

Assinado no dia 16 de setembro de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva , o documento estabelece também compromissos nas áreas de propriedade intelectual, desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, biodiversidade e direitos humanos.

“Para o Brasil, o acordo amplia as possibilidades de entrada de produtos nacionais nos mercados dos países da EFTA e cria condições para o aumento dos fluxos de comércio e investimentos”, informou a Presidência da República.

O acordo prevê também o reconhecimento e a proteção de indicações geográficas, mecanismo voltado à valorização de produtos vinculados a determinadas regiões de origem.

Segundo o Planalto, as negociações entre os dois blocos foram concluídas em 2025, após dez rodadas iniciadas em 2017.

O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em junho deste ano e ratificado pelo governo brasileiro em julho .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Tesouro Direto bate recorde em agosto com R$ 15 bi em investimentos
Economia TST: 60% dos empregados da Caixa devem permanecer em atividade
Economia Prévia da inflação oficial de setembro fica em 0,70%, mostra IBGE
Economia Economistas lançam iniciativa por economia focada na vida real
Economia CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais
Economia Contenção no Orçamento é reduzida de R$ 17,9 bi para R$ 16,1 bi
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
32°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 42°

38° Sensação
2.57 km/h Vento
62% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Domingo (27/09)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
4
Política - Há 6 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
5
Política - Há 7 dias atrás Marcos Rogério diz que Governo não é prêmio e defende gestão focada em soluções
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias