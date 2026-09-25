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Feira de profissões da USP termina neste sábado (26)

Feira vai até o próximo sábado (26)

25/09/2026 12h02
Por: Redação Fonte: Secom SP
Instalada na Praça do Relógio, no campus Butantã, a feira conta com quatro grandes pavilhões. Foto: Divulgação/Governo de SP
Instalada na Praça do Relógio, no campus Butantã, a feira conta com quatro grandes pavilhões. Foto: Divulgação/Governo de SP

Se você está chegando à Feira USP e as Profissões, evento da USP (SCTI-SP), que vai até o próximo sábado (26), a melhor dica de roteiro é: faça sua primeira parada no Serviço de Orientação Profissional. Em um evento repleto de informações e dezenas de cursos, a oficina de 50 minutos oferecida pela equipe de Psicologia da USP (SCTI-SP) funciona como uma verdadeira bússola para o vestibulando.

A psicóloga e coordenadora da iniciativa, Maria da Conceição Uvaldo, explica que a proposta não é entregar respostas prontas ou uma escolha definida, mas sim instigar a reflexão. O objetivo é fazer com que os jovens pensem sobre si mesmos, entendam seus próprios critérios e saiam dali com as perguntas certas para fazerem nos estandes, aproveitando a feira de forma muito mais direcionada.

LEIA TAMBÉM: Veja como participar da Feira de profissões da USP

A estrutura montada para dar esse suporte inicial aos estudantes tem números impressionantes. As dinâmicas acontecem em turmas de 12 pessoas, coordenadas por alunos do 4º e 5º ano de Psicologia. Com oito grupos acontecendo simultaneamente por hora, o serviço consegue auxiliar cerca de 100 pessoas a cada 60 minutos, alcançando a marca de 800 a 1.000 estudantes atendidos por dia. A iniciativa marca presença há 20 anos, desde a primeira edição do evento, e também segue de portas abertas à comunidade durante todo o ano na Faculdade de Psicologia, atendendo qualquer pessoa a partir dos 14 anos.

Instalada na Praça do Relógio, no campus Butantã, a feira conta com quatro grandes pavilhões que reúnem 43 unidades de ensino, divididas nas áreas de Humanidades, Exatas e Tecnológicas, e Biológicas e Saúde. Além dos tradicionais estandes, o público tem à disposição uma imensa programação cultural e interativa, que inclui o famoso Show de Física, a Matemateca, o teatro do Química em Ação, tours guiados pelo campus e até concertos da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp).

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