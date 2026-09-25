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Política ELEIÇÕES

Marcos Rogério e vice de Flávio Bolsonaro mobilizam multidões pelo interior de Rondônia

Alfredo Gaspar percorreu Cacoal, Ji-Paraná e Jaru ao lado do candidato ao Governo em grandes atos

25/09/2026 11h58
Por: Redação Fonte: Assessoria
Divulgação
Divulgação

Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo de Rondônia, e Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, percorreram juntos o interior do Estado nesta quinta-feira (24), em uma sequência de grandes mobilizações que passou por Cacoal, Ji-Paraná e Jaru.

A vinda de Alfredo Gaspar a Rondônia levou um dos nomes da chapa presidencial do PL para as ruas ao lado de Marcos Rogério. Carreatas, motocarreata e encontros reuniram apoiadores, candidatos e lideranças políticas, aproximando as campanhas nacional e estadual nesta reta final.

A primeira grande mobilização ocorreu em Cacoal. A concentração foi no aeroporto da cidade e, de lá, Marcos Rogério, Alfredo Gaspar e candidatos do partido seguiram pelas ruas e avenidas do município. O percurso foi encerrado nas proximidades da rotatória do bairro Greenville.

Depois de Cacoal, Marcos Rogério e Alfredo Gaspar seguiram para Ji-Paraná. A comitiva foi recebida no Aeroporto José Coleto e participou de uma grande motocarreata pelas principais ruas e avenidas da cidade.

Durante o percurso, Marcos Rogério agradeceu a recepção e falou sobre uma das propostas apresentadas durante a campanha para ampliar a infraestrutura e criar novos corredores de desenvolvimento em Rondônia.

“A animação e o apoio das pessoas mostram que estamos juntos para destravar nosso Estado. O que vamos garantir é um programa robusto de pavimentação, e isso vai puxar o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Alfredo Gaspar também destacou a recepção durante a passagem por Ji-Paraná.

“É uma alegria percorrer o estado de Rondônia e receber o apoio da população. Me sinto emocionado em visitar Ji-Paraná e receber o carinho de todos. Tenho muito afeto pelo povo do Norte e, principalmente, pelas pessoas simples. As mobilizações demonstram esse carinho e renovam nosso otimismo”, declarou.

A mobilização continuou à noite em Jaru, onde Marcos Rogério e Alfredo Gaspar participaram de uma grande reunião política. O encontro reuniu ainda Lúcio Mosquini, Fernando Máximo, Bruno Scheid e outras lideranças.

Agenda continua hoje

Nesta sexta-feira (25), Marcos Rogério mantém a agenda de campanha pelo interior de Rondônia, com compromissos em Pimenta Bueno, Cacoal, Espigão do Oeste e Presidente Médici. A programação reúne encontros com trabalhadores, apoiadores e lideranças, além de caminhadas e participação nas comemorações do Jubileu de Ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEAD), em Pimenta Bueno.

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