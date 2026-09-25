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Política Política

Veja quem irá concorrer ao governo do estado no Piauí

Estado tem 2,7 milhões de pessoas aptas a votar

25/09/2026 07h49
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Dez candidatos concorrem ao governo do Piauí nas eleições deste ano. No estado, 2.708.160 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 69,86% são pardos, 17,47% são brancos, 11,64% são pretos, 0,88% é amarelo e 0,14%, indígena.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Piauí. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Dra. Lúcia Santos - Lúcia Maria de Sousa Aguiar dos Santos (PSDB)

Elizeu Aguiar - Elizeu Morais de Aguiar (Novo)

Geraldo Carvalho - Geraldo do Nascimento Carvalho (PSTU)

Joel Rodrigues - Joel Rodrigues da Silva (PP)

Lourdes Melo - Maria de Lourdes Soares Melo (PCO)

Professor Gisvaldo - Gisvaldo Oliveira da Silva (PSOL)

Professor Jurity - Francisco José Martins Jurity (DC)

Rafael Fonteles - Rafael Tajra Fonteles (PT)

Ravenna da Inclusão - Ravenna de Castro Lima Azevedo (Democrata)

Santiago Belizário - José Santiago Belizário (UP)

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