Veja quem irá concorrer ao governo do estado no Piauí

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Porto Velho, RO
Dez candidatos concorrem ao governo do Piauí nas eleições deste ano. No estado, 2.708.160 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48% homens.
Entre os eleitores que declararam cor/raça, 69,86% são pardos, 17,47% são brancos, 11,64% são pretos, 0,88% é amarelo e 0,14%, indígena.
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
Conheça os candidatos ao governo do Piauí. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Dra. Lúcia Santos - Lúcia Maria de Sousa Aguiar dos Santos (PSDB)
Elizeu Aguiar - Elizeu Morais de Aguiar (Novo)
Geraldo Carvalho - Geraldo do Nascimento Carvalho (PSTU)
Joel Rodrigues - Joel Rodrigues da Silva (PP)
Lourdes Melo - Maria de Lourdes Soares Melo (PCO)
Professor Gisvaldo - Gisvaldo Oliveira da Silva (PSOL)
Professor Jurity - Francisco José Martins Jurity (DC)
Rafael Fonteles - Rafael Tajra Fonteles (PT)
Ravenna da Inclusão - Ravenna de Castro Lima Azevedo (Democrata)
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