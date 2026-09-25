Saiba quem disputa o governo estadual em Pernambuco

Sete candidatos concorrem ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano. No estado, 7.225.744 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 54% são mulheres e 46% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 62,34% são pardos, 26,28% são brancos, 9,27% são pretos, 1,69% é indígena e 0,41%, amarelo.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Pernambuco. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Guilherme Fonseca - Guilherme Fonseca (PSTU)

Ivan Moraes - Ivan Vasconcellos de Moraes Filho (PSOL)

João Campos - João Henrique de Andrade Lima Campos (PSB)

Professora Camila - Maria Camila da Silva Falcão (UP)

Raquel Lyra - Raquel Teixeira Lyra Lucena (PSD)

Renan - Renan Lucio Sant Anna Hallais (Missão)

Victor Assis - Victor Assis da Silva (PCO)