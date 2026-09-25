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Prefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade

Esporte, convivência e qualidade de vida vão marcar uma programação especialmente dedicada à terceira idade em Porto Velho. No dia 30 de setembro, ...

25/09/2026 15h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
JOMTI incentiva a participação dos idosos por meio do esporte, intercâmbio sociocultural, lazer e recreação
JOMTI incentiva a participação dos idosos por meio do esporte, intercâmbio sociocultural, lazer e recreação

Esporte, convivência e qualidade de vida vão marcar uma programação especialmente dedicada à terceira idade em Porto Velho. No dia 30 de setembro, a Vila Olímpica recebe os Jogos Municipais da Terceira Idade (JOMTI) 2026, reunindo idosos em um dia inteiro de competições, atividades recreativas e integração.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o JOMTI tem como objetivo incentivar a participação ativa da pessoa idosa, promovendo intercâmbio esportivo e sociocultural, além de oferecer momentos de lazer e recreação. A edição também integra as comemorações pelos 112 anos de Porto Velho.

Participarão atletas idosos organizados em delegações de diferentes instituições da capital, grupos do Projeto Viva Mais e representantes do município convidado de Candeias do Jamari. O Viva Mais atende atualmente mais de 647 idosos em cinco polos, com atividades como treinamento funcional adaptado, pilates, hidroginástica e ritmos.

A programação começa às 7h, com aquecimento e largada da corrida e caminhada no entorno da Vila Olímpica. Às 8h será realizada a abertura oficial no Ginásio Danin. Ao longo do dia serão disputadas nove modalidades: corrida, caminhada, revezamento com bastão, dama, dominó, xadrez, boliche, lance livre e chute ao gol.

Além das competições, das 10h às 14h funcionará o Espaço Bem-Estar, com karaokê, jogos recreativos, atividades de autocuidado e aulão de ritmos. A proposta é ampliar a experiência para além das disputas esportivas, proporcionando também lazer, interação e cuidados aos participantes.

“Chegar aos 112 anos também é celebrar as pessoas que ajudaram a construir Porto Velho. Queremos nossos idosos participando, se movimentando e ocupando os espaços da cidade. O JOMTI representa esse cuidado com qualidade de vida e, principalmente, com o protagonismo da terceira idade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A programação será concluída a partir das 18h, no Clube da OAB, com o Baile de Encerramento e a cerimônia de premiação. Todos os participantes receberão medalhas, enquanto as delegações melhores classificadas na pontuação geral receberão troféus. A noite também contará com apresentações de dança e a tradicional escolha da Miss e do Mister JOMTI 2026.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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