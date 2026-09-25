Prefeitura amplia monitoramento das escolas municipais com robô de inteligência artificial

Um robô que ajuda na segurança e ainda conversa com os alunos. Essa é a proposta de uma nova ferramenta tecnológica que será utilizada na rede municipal de ensino de Porto Velho, unindo monitoramento, inteligência artificial e conteúdo educativo em um equipamento desenvolvido para se aproximar do universo das crianças.

O equipamento funciona como um totem de monitoramento estilizado no formato de robô. A proposta é contribuir com a proteção dos estudantes e, ao mesmo tempo, criar uma relação mais lúdica com as crianças durante a permanência no ambiente escolar.

O robô contará com câmeras que poderão ser interligadas a uma central de monitoramento da Prefeitura de Porto Velho. Também terá emissores de sinais sonoros e visuais, que poderão ser acionados em situações de perigo.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a proposta permite incorporar tecnologia ao cotidiano escolar com uma abordagem adequada ao público infantil.

Outro diferencial será a inteligência artificial embarcada, que poderá ser acionada por comando de voz. Além das funções relacionadas à segurança, a tecnologia poderá responder aos estudantes sobre assuntos previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os conteúdos serão definidos e fornecidos pelo município para alimentar a ferramenta. Entre as possibilidades está, por exemplo, ensinar de maneira interativa aspectos da história de Porto Velho, além de outros temas escolhidos para utilização com os estudantes.

A proposta é fazer com que o equipamento não seja apenas um ponto de monitoramento, mas também uma ferramenta de interação, aproximando as crianças da tecnologia de maneira educativa.

“Queremos utilizar a tecnologia onde ela realmente possa fazer diferença na vida das pessoas. Nesse caso, estamos falando de uma solução pensada para ajudar a proteger nossas crianças e que, ao mesmo tempo, pode despertar curiosidade e levar conhecimento para dentro das escolas”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)