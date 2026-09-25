Sexta, 25 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesBolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto VelhoCidadesPrefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade GeralPrevisão do tempo para sábado (26), em SP: dia será de sol entre algumas nuvensGeralPrevisão do tempo para domingo (27), em SP: tempo firmePolíticaGestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura amplia monitoramento das escolas municipais com robô de inteligência artificial

Totem tecnológico terá câmeras, alertas sonoros e poderá interagir com estudantes por comando de vozUm robô que ajuda na segurança e ainda conversa...

25/09/2026 11h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Totem tecnológico terá câmeras, alertas sonoros e poderá interagir com estudantes por comando de voz

Um robô que ajuda na segurança e ainda conversa com os alunos. Essa é a proposta de uma nova ferramenta tecnológica que será utilizada na rede municipal de ensino de Porto Velho, unindo monitoramento, inteligência artificial e conteúdo educativo em um equipamento desenvolvido para se aproximar do universo das crianças.

O equipamento funciona como um totem de monitoramento estilizado no formato de robô. A proposta é contribuir com a proteção dos estudantes e, ao mesmo tempo, criar uma relação mais lúdica com as crianças durante a permanência no ambiente escolar.

O robô contará com câmeras que poderão ser interligadas a uma central de monitoramento da Prefeitura de Porto Velho. Também terá emissores de sinais sonoros e visuais, que poderão ser acionados em situações de perigo.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a proposta permite incorporar tecnologia ao cotidiano escolar com uma abordagem adequada ao público infantil.

Outro diferencial será a inteligência artificial embarcada, que poderá ser acionada por comando de voz. Além das funções relacionadas à segurança, a tecnologia poderá responder aos estudantes sobre assuntos previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os conteúdos serão definidos e fornecidos pelo município para alimentar a ferramenta. Entre as possibilidades está, por exemplo, ensinar de maneira interativa aspectos da história de Porto Velho, além de outros temas escolhidos para utilização com os estudantes.

A proposta é fazer com que o equipamento não seja apenas um ponto de monitoramento, mas também uma ferramenta de interação, aproximando as crianças da tecnologia de maneira educativa.

“Queremos utilizar a tecnologia onde ela realmente possa fazer diferença na vida das pessoas. Nesse caso, estamos falando de uma solução pensada para ajudar a proteger nossas crianças e que, ao mesmo tempo, pode despertar curiosidade e levar conhecimento para dentro das escolas”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Bolo de 112 metros começa a ser produzido para celebrar aniversário de Porto Velho
Porto Velho - RO Prefeitura promove JOMTI com esporte, lazer e integração para a terceira idade
Porto Velho - RO Contagem regressiva para os 112 anos já movimenta Porto Velho com programação gratuita
Porto Velho - RO 50 bicicletas serão sorteadas durante programação infantil dos 112 anos
Porto Velho - RO Sorriso Curumim retoma atendimento odontológico nas escolas e vai alcançar mais de mil crianças
Porto Velho - RO Cras Paulo Freire promove palestra sobre saúde da pessoa idosa
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
32°
Tempo nublado

Mín. 25° Máx. 42°

38° Sensação
2.57 km/h Vento
62% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 22° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Domingo (27/09)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
4
Política - Há 6 dias atrás Instituto que mostra Marcos Rogério e Bruno Scheid na liderança apontou empate técnico em 2022 e Léo Moraes na dianteira antes da vitória em 2024
5
Política - Há 7 dias atrás Marcos Rogério diz que Governo não é prêmio e defende gestão focada em soluções
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias